На пути в Аргентину: как связаны падения экономик и победы национальных сборных по футболу

Но вы прочитайте, что там сейчас происходит (по материалам The Wall Street Journal и The Financial Times).

В стране, пишут умные газеты, практически остановился импорт. Просто у банков нет в наличии долларов, чтобы их купили импортеры и смогли заплатить за импорт. И власти страны год назад ввели "Разрешения на импорт" – это такая бумага, которую теперь должна получить каждая фирма перед тем, как что-то закупить за "твердую" валюту.

Графики показывают, что граждане страны стабильно покупают доллары за свои худеющие песо – естественная реакция. Корреспондент издания поговорил с обычными банкирами, которые обслуживают людей. Те признались, что дают рекомендации всем, у кого есть хоть какие-то деньги, срочно покупать доллары.

Поэтому резервы Центробанка страны упали с $6 млрд до $1 млрд (это очень мало – намного меньше, чем в Украине)

Но и это не помогает, и правительство ограничило покупку долларов по $200 в месяц на человека. В этот лимит также входят и покупки с карт за границей и даже подписки на такие сервисы как Spotify и Netflix (ничего не уйдет от бдительного ока Минфина). Кроме того, на покупку долларов введен 35% налог.

Разумеется, есть официальный курс доллара – 82 песо за доллар. А есть "уличный" курс у менял – вчера он был 167 песо...

Инфляция в этом году уже 37% и экономика страны упала на 12%.

Население отвечает соответственно – рейтинг президента Фернандеса тоже упал – с 80% в апреле до 43% в октябре – прямо драматически!

Борьба продолжается – недавно ввели 30% налог на экспорт сои (это главный продукт страны). Цены на общественный транспорт, газ для населения, даже на мобильную связь – заморозили по указу правительства.

И о стране регулярно пишут все мировые финансовые издания.

Недавно читал, что на всех экономических факультетах в США, если студентам предлагается моделировать страну с нестабильной экономикой, то валюта всегда в этой игре-симуляции ПЕСО.

Кстати, у нас сейчас тут зачищают правление Нацбанка от последних (двух) оставшихся в нем "агентов Сороса" или "слуг МВФ" – как кому удобно их называть. Вот это наш очередной шаг "в Аргентину". Потому что там Центробанк очень зависимый.

А еще – я читал умную статью, что именно когда в экономике было совсем плохо, и Бразилия, и Аргентина побеждали в Чемпионатах мира по футболу. Игрокам сборной было важно дать народу хоть какую-то радость. Вижу здесь параллели с недавней победой Украины над Испанией. Оказывается, есть обратная зависимость качества игры сборной в футбол и состояния дел в экономике. Так что я теперь опасаюсь дальнейших побед…

Но зато в Аргентине стейки и вино все дешевеют – сохраняя свое выдающееся качество. Закончится коронавирус, полечу в Аргентину.

