Милгром и Уилсон получили Нобелевку по экономике. За что, и как это изменит нашу жизнь

Цього року Нобелівську премію з економіки Шведська королівська академія наук присудила американським вченим Полу Мілгрому та Роберту Уілсону "за вдосконалення теорії аукціонів та винаходи нових форматів аукціонів".

Думаю, мені не потрібно вас переконувати, що аукціони є скрізь, і вони впливають на наше повсякденне життя.

Сьогодні ми купуємо товари для дому, машини, будинки та навіть бізнес на аукціонах. І саме за вдосконалення нашого розуміння аукціонів Мілгром та Вільсон отримали премію.

Вони аналізували формати аукціонів для одночасного продажу взаємопов'язаних товарів – також відомих як "аукціони спектра" (spectrum auctions).

Як простий приклад – уявіть, що ви хочете придбати дві ділянки землі, які знаходяться поруч. Дуже важливо, щоб ви купили обидві ділянки, адже лише тоді ви зможете побудувати завод. Ви можете зробити ставку окремо на кожну ділянку, або на дві ділянки разом, як пакет. Яка при цьому ваша найкраща стратегія? Як слід організувати цей аукціон, щоб максимізувати дохід для його організатора? Це саме ті питання, над якими працювали нобелівці.

Ще одна відома знахідка досліджень Мілгрома та Вільсона – так зване "прокляття переможця" (winner’s curse) – явище, коли переможець з найбільш оптимістичною оцінкою активу, має тенденцію завищувати ціну й переплачувати на аукціоні.

Наприклад, уявіть, що ви претендуєте на право буріння нафтової свердловини, але не знаєте, скільки там запасів нафти. Ви цього не зрозумієте, доки її не пробурите. Тому повинні зробити свою ставку на аукціоні, виходячи з власних оцінок.

Якщо вони виявляться помилковими, ви зазнаєте прокляття переможця. Як можна уникнути прокляття переможця? Для цього слід прочитати дослідження Мілгрома та Вільсона.

Я особисто познайомився з Полом Мілгромом кілька років тому і був приємно вражений тим, що він захоплювався не лише теорією аукціону, а й як використовувати її на практиці.

Тому не дивно, що комітет Нобелівської премії зауважив, що вони відзначили Мілгрома та Вілсона не лише за фундаментальні дослідження поведінки учасників аукціону, але і за застосування цих досліджень для розробки кращих аукціонів на практиці.

Як один з прикладів, Федеральна комісія зі зв'язку США використовує один з аукціонів, розроблених економістами, з метою продажу спектру радіочастот телефонним компаніям. Вони вже заробили понад $120 млрд.

Це хороший урок для всіх вчених, і, особливо, економістів. Займаючись навіть фундаментальними дослідженнями, важливо думати про те, як їх застосовувати на практиці.

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