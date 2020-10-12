Авторы теории аукционов получили Нобелевскую премию по экономике

Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по экономике американским ученым Полу Милгрому и Роберту Уилсону. Премия присуждена "за усовершенствование территории аукционов и изобретение новых форматов аукционов", говорится на официальном твиттер-аккаунте академии.

Милгром и Уилсон в теоритических работах разъяснили, как работают аукционы и поведение участников торгов. Также, на основе своих теорий, они разработали новые форматы аукционов для продажи товаров и услуг, стоимость которых сложно определить. Например, картины, месторождения с неизвестным объемами запасов ископаемых, радиочастоты и т.д.

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При таких аукционах, считал Уилсон, анализ поведения участников затруднен, так как они действуют стратегически и принимают во внимание информацию, которой, по их мнению, владеют конкуренты. Он доказал, что рациональные участники таких аукционов указывают цену ниже, чем они могли прогнозировать.

В своей теории аукционов Пол Милгром отмечал, что продавец получает более высокий доход, когда участники торгов узнают мнение конкурентов об оценочной стоимости лота.

Роберту Уилсону 83 года, и он преподает в Стэнфордском университете. Полу Милгрому 73 года, и он также преподает в Стэнфордском университете.

В 2019 году Нобелевскую премию по экономике присудили ученым Эстер Дюфло, Абхиджиту Банерджи и Майклу Кремеру "за экспериментальный подход в борьбе с бедностью".

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Роман Брыль

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