По итогам девяти месяцев 2024 года украинские банки получили 117,63 млрд грн чистой прибыли после уплаты налогов, свидетельствуют данные НБУ и Опендатабот. Этот показатель на 7% превышает результат за аналогичный период в прошлом году, несмотря на повышение налоговой ставки с 18% до 25%.

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Неизменным лидером последних лет остался государственный ПриватБанк, обеспечивший 41% совокупной прибыли банковской системы — 48,35 млрд грн, что на 11% больше, чем в прошлом году. В целом государственные банки заработали 63% от общей прибыли сектора, в частности, благодаря стабильным результатам Ощадбанка (11,84 млрд грн) и Укрэксимбанка (5,87 млрд грн).