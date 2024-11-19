За підсумками дев’яти місяців 2024 року українські банки отримали 117,63 млрд грн чистого прибутку після сплати податків, свідчать дані НБУ та Опендатабот. Цей показник на 7% перевищує результат за аналогічний період торік, попри підвищення податкової ставки з 18% до 25%.

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Незмінним лідером останніх років залишився державний ПриватБанк, який забезпечив 41% сукупного прибутку банківської системи — 48,35 млрд грн, що на 11% більше, ніж торік. Загалом державні банки заробили 63% від загального прибутку сектору, зокрема, завдяки стабільним результатам Ощадбанку (11,84 млрд грн) та Укрексімбанку (5,87 млрд грн).