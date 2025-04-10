До 31 марта 2025 года все министры украинского правительства подали ежегодные декларации о доходах и имуществе за 2024 год. По сравнению с минувшим годом состав Кабинета министров обновился почти на 40% — в нем появились как новые лица, так и фигуранты прошлого рейтинга.

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Самым богатым министром оказался Алексей Чернышов, а самым бедным – Светлана Гринчук. В то же время в декларации Гринчук указано, что в 2021 году она приобрела Volvo XC60 2020 года выпуска за 149 000 грн. Это значительно ниже среднерыночной стоимости подобных авто в 2025 году, которая стартует от примерно $25 000.

LIGA.net рассмотрела декларации чиновников и выделила десятку министров по состояниям на 2024 год. Мы также посчитали, как изменилось их состояние за год и кто имел наибольший рост. С методологией подсчетов можно ознакомиться в конце материала.