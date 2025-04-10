До 31 березня 2025 року всі міністри українського уряду подали щорічні декларації про доходи та майно за 2024 рік. Порівнюючи з минулим роком, склад Кабінету міністрів оновився майже на 40% — у ньому з’явилися як нові обличчя, так і фігуранти минулого рейтингу.

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Найбагатшим міністром виявився Олексій Чернишов, а найбіднішою — Світлана Гринчук. Водночас у декларації міністерки вказано, що у 2021 році вона придбала Volvo XC60 2020 року випуску за 149 000 грн. Це значно нижче від середньоринкової вартості подібних авто у 2025 році, яка стартує від приблизно $25 000.

LIGA.net розглянула декларації урядовців і виділила десятку міністрів за статками 2024 року. Ми також порахували, як змінилися їхні статки за рік та хто мав найбільше зростання. З методологією підрахунків можна ознайомитися наприкінці матеріалу.