Александр Усик снова переписал историю бокса. В реванше против Тайсона Фьюри украинец защитил свои три чемпионских пояса WBO, WBA и WBC, одержав победу единодушным решением судей со счетом 116:112. Поединок стал не только спортивным, но и финансовым рекордом: боксеры разделили между собой $191 миллион, что на $41 миллион больше, чем в первом поединке. Для Усика это также стали самыми большими призовыми в его карьере — $104,5 миллиона.

LIGA.net рассказывает, как бой Усика и Фьюри стал частью истории самых больших гонораров в боксе и какие другие поединки вошли в этот рейтинг.

Флойд Мейвезер против Конора Макгрегора (2017)

"Денежный бой" между Мейвезером и Макгрегором стал самым кассовым в мире бокса. Флойд заработал $280 миллионов, а Макгрегор – $100 миллионов. Этот поединок собрал более $600 миллионов только от продажи трансляций и билетов, сделав его одним из самых успешных событий в спорте. Вернувшийся с пенсии для этого боя Мейвезер не оставил шансов Конору и одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде.

Сколько боксеры получали за самые дорогие бои в истории (Инфографика: Назарий Присяжнюк / LIGA.net)

Флойд Мейвезер против Мэнни Пакьяо (2015)

Этот поединок называли "Боем века". Мейвезер заработал $250 миллионов, а Пакьяо – $150. Платная трансляция боя установила рекорд – $4,6 миллиона продаж PPV (платы за просмотр). После многолетнего ожидания бой прошел в Лас-Вегасе, но разочаровал многих зрителей из-за осторожного стиля Мейвезера, победившего единогласным решением судей.

Александр Усик против Тайсона Фьюри 2 (2024)

Реванш между Усиком и Фьюри стал знаковым событием в истории бокса. Усик заработал $104,5 миллиона, а Фьюри – $85,5. Поединок завершился единогласным решением судей в пользу Усика, сохранившего свои чемпионские пояса. Бой прошел в Саудовской Аравии и стал одним из самых больших боксерских событий года. Усик подтвердил статус абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Тайсон Фьюри против Александра Усика 1 (2024)

В первом поединке Усика и Фьюри ставки были еще выше. Призовой фонд составил $150 миллионов, из которых $105 миллионов получил Фьюри, а Усик $45. Бой завершился раздельным решением судей, подтвердившим победу Усика. Эта победа закрепила за ним звание абсолютного чемпиона. После поединка Фьюри потребовал реванша от украинского боксера. Александр Усик реванш принял и снова победил.

Флойд Мейвезер против Сауля Альвареса (2013)

Мейвезер заработал $80 миллионов, победив молодого Канело Альвареса. Бой стал для Альвареса важным уроком, а для Мейвезера подтверждением его доминирования в боксерском мире. Мейвезер контролировал ход поединка и одержал победу единогласным решением судей.

Тайсон Фьюри против Деонтея Уайлдера 3 (2021)

Поединок завершился зрелищной победой Фьюри, который получил $60 миллионов. Это сражение стало яркой кульминацией их трилогии. Уайлдер дважды отправил Фьюри в нокдаун, но британец восстановился и завершил бой техническим нокаутом.

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