Олександр Усик заробив рекордні $104,5 млн у бою з Ф’юрі. Хто ще отримував рекордні гонорари за бій

Олександр Усик знову переписав історію боксу. У реванші проти Тайсона Ф’юрі українець захистив свої три чемпіонські пояси WBO, WBA та WBC, здобувши перемогу одностайним рішенням суддів з рахунком 116:112. Поєдинок став не лише спортивним, а й фінансовим рекордом: боксери розділили між собою $191 мільйон, що на $41 мільйон більше, ніж у їхньому першому поєдинку. Для Усика це також стали найбільшими призовими в його кар’єрі — $104,5 мільйона.

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LIGA.net розповідає, як бій Усика та Ф’юрі став частиною історії найбільших гонорарів у боксі й які інші поєдинки увійшли до цього рейтингу.

Флойд Мейвезер проти Конора Макгрегора (2017)

"Грошовий бій" між Мейвезером і Макгрегором став найбільш касовим у світі боксу. Флойд заробив $280 мільйонів, а Макгрегор — $100 мільйонів. Цей поєдинок зібрав понад $600 мільйонів лише від продажу трансляцій і квитків, зробивши його однією з найуспішніших подій у спорті. Мейвезер, який повернувся з пенсії для цього бою, не залишив шансів Конору і здобув перемогу технічним нокаутом у десятому раунді.

Скільки боксери отримували за найдорожчі бої в історії (Інфографіка: Назарій Присяжнюк / LIGA.net)

Флойд Мейвезер проти Менні Пак'яо (2015)

Цей поєдинок називали "Бій століття". Мейвезер заробив $250 мільйонів, а Пак'яо — $150. Платна трансляція бою встановила рекорд — $4,6 мільйона продажів PPV (плати за перегляд). Після багаторічного очікування бій пройшов у Лас-Вегасі, але розчарував багатьох глядачів через обережний стиль Мейвезера, який переміг одноголосним рішенням суддів.

Олександр Усик проти Тайсона Ф’юрі 2 (2024)

Реванш між Усиком і Ф’юрі став знаковою подією в історії боксу. Усик заробив $104,5 мільйона, а Ф’юрі — $85,5. Поєдинок завершився одноголосним рішенням суддів на користь Усика, який зберіг свої чемпіонські пояси. Бій пройшов у Саудівській Аравії і став одним із найбільших боксерських подій року. Усик підтвердив статус абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Тайсон Ф'юрі проти Олександра Усика 1 (2024)

У першому поєдинку Усика і Ф'юрі ставки були ще вищими. Призовий фонд становив $150 мільйонів, з яких $105 мільйонів отримав Ф’юрі, а Усик — $45. Бій завершився роздільним рішенням суддів, яке підтвердило перемогу Усика. Ця перемога закріпила за ним звання абсолютного чемпіона. Після поєдинку Ф'юрі зажадав реваншу від українського боксера. Олександр Усик реванш прийняв та знову переміг.

Флойд Мейвезер проти Сауля Альвареса (2013)

Мейвезер заробив $80 мільйонів, перемігши молодого Канело Альвареса. Бій став для Альвареса важливим уроком, а для Мейвезера — підтвердженням його домінування в боксерському світі. Мейвезер контролював перебіг поєдинку і здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

Тайсон Ф'юрі проти Деонтея Вайлдера 3 (2021)

Поєдинок завершився видовищною перемогою Ф’юрі, який отримав $60 мільйонів. Ця битва стала яскравою кульмінацією їхньої трилогії. Вайлдер двічі відправив Ф'юрі у нокдаун, але британець відновився і завершив бій технічним нокаутом.

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