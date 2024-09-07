Банки увеличили свои доходы на 22% в 2024 году, несмотря на уплаченный на 80% больше налог

По данным НБУ и Опендатабота, за первые семь месяцев 2024 года банки заработали почти 120 млрд грн, что на 22% превышает показатели за аналогичный период 2023-го. Чистая прибыль после налогообложения составила почти 94 млрд грн, что на 13% больше, чем в прошлом. Несмотря на значительный рост налоговой нагрузки, сумма налога на прибыль в итоге выросла в 1,8 раза до 26 млрд грн.

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10 наиболее прибыльных банков Украины за январь-июль 2024 года. (Инфографика: Назарий Присяжнюк / LIGA.net)

Лидером рынка остается АО "ПриватБанк" с чистой прибылью в 37,16 млрд грн, что составляет почти 40% от общей прибыли. Она в ПриватБанке выросла на 8% по сравнению с прошлым годом, при этом его налоговые вычеты увеличились в полтора раза до 12,13 млрд грн.

На втором месте снова — АО "Ощадбанк" с прибылью 11 млрд грн. Третье место занял АО "Райффайзен Банк" с профитом в 4,87 млрд грн, показав рост на 28% и переместившись за год с девятого места в рейтинге на третье.

В общей сложности на десятку самых прибыльных банков Украины приходится 86% совокупной прибыли — 80,13 млрд грн.

Следует отметить, что государственные банки генерируют 63% общей прибыли банковского сектора, заработав 58,84 млрд грн. Банки с иностранным капиталом показали рост прибыли на 9% до 21,4 млрд грн, что составляет 23% от совокупной прибыли. Наибольший прирост среди всех банков продемонстрировал МТБ банк, увеличив свою прибыль в 13 раз до 539,8 млн грн.