Банки збільшили свої прибутки на 22% у 2024 році, попри сплачений на 80% більше податок

За даними НБУ та Опендатабот, за перші сім місяців 2024 року банки заробили майже 120 млрд грн, що на 22% перевищує показники за аналогічний період 2023-го. Чистий прибуток після оподаткування склав майже 94 млрд грн, що на 13% більше, ніж торік. Попри значне зростання податкового навантаження — сума податку на прибуток у підсумку зросла в 1,8 раза до 26 млрд грн.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

10 найприбутковіших банків України за січень-липень 2024 року. (Інфографіка: Назарій Присяжнюк / LIGA.net)

Лідером ринку залишається АТ "ПриватБанк" з чистим прибутком в 37,16 млрд грн, що становить майже 40% від загального прибутку. Він у ПриватБанку зріс на 8% порівняно з минулим роком, водночас його податкові відрахування збільшились у півтора раза до 12,13 млрд грн.

На другому місці знову — АТ "Ощадбанк" з прибутком 11 млрд грн. Третє місце посів АТ "Райффайзен Банк" з профітом у 4,87 млрд грн, показавши зростання на 28% та перемістившись за рік з дев'ятого місця в рейтингу на третє.

Загалом на десятку найприбутковіших банків України припадає 86% сукупного прибутку — 80,13 млрд грн.

Варто відзначити, що державні банки генерують 63% загального прибутку банківського сектора, заробивши 58,84 млрд грн. Банки з іноземним капіталом показали зростання прибутку на 9% до 21,4 млрд грн, що становить 23% від сукупного прибутку. Найбільший приріст серед усіх банків продемонстрував МТБ банк, збільшивши свій прибуток у 13 разів до 539,8 млн грн.