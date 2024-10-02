Согласно данным PoliticalSalaries.com, среди нынешних мировых лидеров есть только один миллионер по уровню дохода – премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг. Его годовая зарплата составляет почти $1,7 млн, что делает его самым высокооплачиваемым мировым лидером. Его вознаграждение значительно превышает зарплату Виолы Амхерд, президента Швейцарии, которая занимает второе место и зарабатывает более $570 000 в год.

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У каких лидеров государств самая высокая заработная плата в 2024 году (Инфографика: Дарья Дмитренко / LIGA.net)

Интересно, что большинство других высокооплачиваемых политических лидеров мира представляют англоязычные страны, в том числе президент США Джо Байден, зарабатывающий $400 000 в год. Однако по состоянию на 30 сентября 2024 года, это меньше, чем зарабатывает премьер-министр Австралии Энтони Албаниз ($419 189), но больше, чем премьер-министры Новой Зеландии и Канады, Кристофер Лаксон ($313 929) и Джастин Трюдо ($300588) соответственно.

Наименьшую заработную плату среди десятки получает канцлер Германии Олаф Шольц — $296 796, далее (премьер-министр) Ирландии Саймон Гаррис — $270 458 и премьер Дании Мэтте Фредериксен — $262 588.

Если рассматривать зарплаты лидеров относительно экономического положения их стран, то президент Кении Уильям Рутто является наиболее высокооплачиваемым, зарабатывает почти 2000% ВВП на душу населения своей страны в 2023 году. Его зарплата в $126 000 резко контрастирует с ВВП на душу населения Кении, который составляет около $6 300 в год.

Сколько зарабатывает Владимир Зеленский

На фоне мировых лидеров зарплата президента Украины Владимира Зеленского выглядит довольно скромно. По текущему курсу доллара, его годовой доход составляет примерно $8100 без вычета налогов, военного сбора и т.д.