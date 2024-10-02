Згідно з даними PoliticalSalaries.com, серед нинішніх світових лідерів є лише один мільйонер за рівнем доходу — прем'єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг. Його річна зарплата становить майже $1,7 млн, що робить його найбільш високооплачуваним світовим лідером. Його винагорода значно перевищує зарплату Віоли Амхерд, президентки Швейцарії, яка посідає друге місце і заробляє понад $570 000 на рік.

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У яких лідерів держав найвища заробітна плата у 2024 році (Інфографіка: Дарина Дмитренко / LIGA.net)

Цікаво, що більшість інших високооплачуваних політичних лідерів світу представляють англомовні країни, зокрема президент США Джо Байден, який заробляє $400 000 на рік. Проте станом на 30 вересня 2024 року, це менше, ніж заробляє прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз ($419 189), але більше, ніж прем'єр-міністри Нової Зеландії та Канади, Крістофер Лаксон ($313 929) та Джастін Трюдо ($300 588) відповідно.

Найменшу заробітну плату серед десятки має канцлер Німеччини Олаф Шольц — $296 796, далі (прем'єр-міністр) Ірландії Саймон Гарріс — $270 458 та прем'єр Данії Метте Фредеріксен — $262 588.

Якщо розглядати зарплати лідерів відносно економічного стану їхніх країн, то президент Кенії Вільям Рутто є найбільш високооплачуваним, заробляє майже 2000% від ВВП на душу населення своєї країни у 2023 році. Його зарплата у $126 000 різко контрастує з ВВП на душу населення Кенії, який становить близько $6 300 на рік.

Скільки заробляє Володимир Зеленський

На тлі світових лідерів зарплата президента України Володимира Зеленського досить скромна. За поточним курсом долара, його річний дохід становить приблизно $8100 без вирахування податків, військового збору тощо.