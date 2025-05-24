В 2025 году футбол окончательно закрепился как один из самых прибыльных бизнесов в спорте. По данным CNBC, средняя стоимость 25 ценнейших футбольных клубов мира составляет $2,76 млрд, а средний годовой доход – $520 млн.

LIGA.net рассказывает, какие клубы в мире футбола оцениваются дороже всего, кто зарабатывает больше всего и почему именно английские команды доминируют в мировом футбольном бизнесе.

Самые дорогие футбольные клубы мира в 2025 году: кто лидирует

В 2025 году "Реал Мадрид" удерживает титул ценнейшего футбольного клуба мира – его стоимость достигла $6,7 млрд. В 2024 году испанский гранд не только выиграл Лигу чемпионов уже в 15-й раз, но и осуществил масштабную реконструкцию стадиона "Сантьяго Бернабеу". Это удвоило доход в день матчей до $268 млн и увеличило выручку до $1,13 млрд.