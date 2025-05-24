У 2025 році футбол остаточно закріпився як один із найприбутковіших бізнесів у спорті. За даними CNBC, середня вартість 25 найцінніших футбольних клубів світу становить $2,76 млрд, а середній річний дохід — $520 млн.

LIGA.net розповідає, які клуби у світі футболу оцінюються найдорожче, хто заробляє найбільше і чому саме англійські команди домінують у світовому футбольному бізнесі.

Найдорожчі футбольні клуби світу у 2025 році: хто лідирує

У 2025 році "Реал Мадрид" утримує титул найціннішого футбольного клубу світу — його вартість сягнула $6,7 млрд. У 2024 році іспанський гранд не лише виграв Лігу чемпіонів уже 15-й раз, а й здійснив масштабну реконструкцію стадіону "Сантьяго Бернабеу". Це подвоїло дохід в день матчів до $268 млн та загалом збільшило виторг до $1,13 млрд.