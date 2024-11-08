Forbes опубликовал ежегодный рейтинг знаменитостей, которые, несмотря на то, что ушли из жизни, продолжают зарабатывать миллионы. 2024 год не стал исключением, и список возглавил "король поп-музыки" Майкл Джексон.

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Его доход составил $600 млн, значительная часть которого – это средства от продажи прав на музыкальный каталог компании Sony. С момента смерти в 2009 году наследство Джексона увеличилось на более чем $3,3 млрд.