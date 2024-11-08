Forbes опублікував щорічний рейтинг знаменитостей, які, попри те, що пішли з життя, і далі заробляють мільйони. 2024 рік не став винятком, і список очолив "король попмузики" Майкл Джексон.

Його дохід склав $600 млн, значна частина якого — це кошти від продажу прав на музичний каталог компанії Sony. З моменту смерті у 2009 році спадщина Джексона збільшилась на понад $3,3 млрд.