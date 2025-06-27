На 10 крупнейших компаний приходится 90% дохода рейтинга. Кто потерял, а кто увеличил выручку за год

Рынок аудита в Украине продолжает расти на фоне войны. В 2024 году общий доход 20 крупнейших компаний-субъектов аудиторской деятельности (САД) достиг 3,3 млрд грн – на 20% больше, чем годом ранее, согласно исследованию Top Lead.

LIGA.net сообщает:

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Как рассчитывался рейтинг аудиторских компаний Специалисты Top Lead проанализировали финансовые результаты субъектов аудиторской деятельности (САД), входящих в группы (бренды) аудиторских компаний. Рейтинг акцентирует внимание на показателе дохода САД от предоставления аудиторских услуг. Этот показатель позволяет выделить аудиторские услуги среди других услуг группы и точно отразить ситуацию на аудиторском рынке. Финансовые результаты связанных юридических лиц, не входящих в реестр САД, не учитывались при составлении рейтинга, а также в расчетах и при подготовке статьи. Специалисты Top Lead проанализировали финансовые результаты субъектов аудиторской деятельности (САД), входящих в группы (бренды) аудиторских компаний. Рейтинг акцентирует внимание на показателе дохода САД от предоставления аудиторских услуг. Этот показатель позволяет выделить аудиторские услуги среди других услуг группы и точно отразить ситуацию на аудиторском рынке. Финансовые результаты связанных юридических лиц, не входящих в реестр САД, не учитывались при составлении рейтинга, а также в расчетах и при подготовке статьи.

Первая десятка компаний сосредоточила почти 90% совокупного дохода от аудиторской деятельности топ-20 в 2024 году.

Лидером рейтинга является PwC Украина, которая в 2024 году получила 488 млн грн именно от предоставления аудиторских услуг. Таким образом, PwC генерирует более пятой части общего аудиторского дохода среди двадцати компаний.

На втором месте – KPMG Ukraine с доходом от аудита в размере 337 млн грн.

Десять крупнейших аудиторских компаний в Украине (Инфографика: Назарий Присяжнюк / LIGA.net)

EY в Украине заняла третье место, получив 305 млн грн от аудиторских услуг. Компания единственная показала снижение общего дохода на 6,5%.

Четвертое место занимает Baker Tilly Ukraine с аудиторским доходом в 251 млн грн. На пятой позиции – Deloitte Ukraine, которая заработала 201 млн грн на аудиторских услугах.

Топ аудиторских компаний в Украине (Инфографика: Top Lead)

Компании, занимающие с шестого по десятое место в рейтинге, демонстрируют скромные, но хорошие результаты.

BDO заняла шестое место и заработала почти 138 млн грн на аудиторских услугах. Crowe Erfolg Ukraine имеет 126 млн дохода от аудита. Grant Thornton Ukraine занимает восьмую позицию в рейтинге по доходу от аудита (90 млн грн).

Компания AC Crowe Ukraine занимает девятое место: 63 млн грн дохода от аудиторских услуг. Замыкает десятку Kreston Ukraine: компания получила 59 млн грн дохода от аудита.

В целом, первая десятка аудиторских компаний накопила 2,1 млрд грн дохода от аудита, или 89,2% дохода от аудита всех 20 компаний (2,3 млрд грн).

Компании, занявшие места с 11-го по 20-е, принесли 10,8% дохода – это 250 млн грн на всю вторую десятку.

Субъекты аудиторской деятельности иногда предоставляют и другие услуги. В некоторых случаях они нередко составляют значительную часть бизнеса, но в большинстве случаев такие услуги предоставляются аффилированными юридическими лицами, которые не являются субъектами аудиторской деятельности, поэтому доход от них следует искать среди других юридических лиц (которые не учтены в рейтинге).

Однако, если рассматривать общий доход САД как показатель для анализа, можно заметить, что топ-компании по доходу от аудита и топ-компании по доходу САД не совпадают. Топ-5 брендов по доходу САД будут следующими:

PwC Украина;

Делойт Украина;

КPMG Украина;

EY в Украине;

EBS.

Интересно, что для САД EBS аудиторские услуги принесли всего 7% дохода, в то время как другие принесли целых 93%.

Авторы рейтинга намеренно выделили доход от аудиторских услуг в качестве основного критерия сортировки при составлении рейтинга, чтобы максимально точно отразить состояние рынка аудиторских услуг.

Список компаний для рейтинга был сформирован на основе критерия их наличия в реестре субъектов аудиторской деятельности (САД). С помощью системы YouControl были отобраны 20 крупнейших САД по размеру дохода в 2024 году. Информация о доходе от предоставления аудиторских услуг была получена из отчетов о прозрачности. Некоторые компании по запросу Top Lead предоставили уточненные данные.

Авторы рейтинга намеренно выделили доход от аудиторских услуг в качестве основного критерия сортировки при составлении рейтинга, чтобы максимально точно отразить состояние рынка аудиторских услуг.

Результаты отражают только данные, доступные на момент составления, и не учитывают возможные изменения или обновления, которые могли произойти после этой даты.

Источниками данных стали YouControl, Реестр аудиторов и субъектов аудиторской деятельности, публичные отчеты компаний, ответы компаний на запрос. Данные актуальны по состоянию на 18 июня 2025 года.