На 10 найбільших компаній припадає 90% доходу рейтингу. Хто втратив, а хто наростив виторг за рік

Ринок аудиту в Україні дедалі зростає на тлі війни. У 2024 році загальний дохід 20 найбільших компаній-субʼєктів аудиторської діяльності (САД) сягнув 3,3 млрд грн – на 20% більше, ніж роком раніше, згідно з дослідженням Top Lead.

LIGA.net розповідає:

хто і скільки заробляє на аудиті в Україні;

які компанії втрачають доходи, а які бʼють рекорди зі зростання;

які позиції у "великої четвірки" в Україні;

які компанії отримують найбільше доходів саме від аудиту.

Як рахували рейтинг аудиторських компаній Фахівці Top Lead дослідили фінансові результати суб’єктів аудиторської діяльності (САД), що належать до груп (брендів) аудиторських компаній. Рейтинг зробить акцент на показнику доходу САД від надання аудиторських послуг. Цей показник дає змогу виділити аудиторські послуги з-поміж інших послуг групи й точно відобразити ситуацію на аудиторському ринку. Фінрезультати пов’язаних юридичних осіб, які не входять до реєстру САД, не враховані під час укладання рейтингу, а також у розрахунках та підготовці статті. Фахівці Top Lead дослідили фінансові результати суб’єктів аудиторської діяльності (САД), що належать до груп (брендів) аудиторських компаній. Рейтинг зробить акцент на показнику доходу САД від надання аудиторських послуг. Цей показник дає змогу виділити аудиторські послуги з-поміж інших послуг групи й точно відобразити ситуацію на аудиторському ринку. Фінрезультати пов’язаних юридичних осіб, які не входять до реєстру САД, не враховані під час укладання рейтингу, а також у розрахунках та підготовці статті.

10 найбільших аудиторських компаній в Україні

Перша десятка компаній зосереджує майже 90% сукупного доходу від аудиторської діяльності 20 найбільших компаній у 2024 році.

Лідер рейтингу – PwC Україна, яка у 2024 році отримала 488 млн грн саме від надання аудиторських послуг. Таким чином PwC генерує понад п’яту частину загального аудиторського доходу серед двадцятки компаній.

На другому місці – KPMG Ukraine із 337 млн грн доходу від аудиту.

Десять найбільших аудиторських компаній в Україні (Інфографіка: Назарій Присяжнюк / LIGA.net)

EY в Україні посіла третє місце, отримавши 305 млн грн від аудиторських послуг. Компанія єдина має падіння загального доходу на 6,5%.

Четверта – Baker Tilly Ukraine із 251 млн грн аудиторського доходу. На п’ятій позиції – Deloitte Ukraine, яка заробила 201 млн грн на аудиті.

Топ аудиторських компаній в Україні (Інфографіка: Top Lead)

Компанії, які посідають з шостого по десяте місце в рейтингу, показують скромніші, але хороші результати.

BDO посіла шосте місце та заробила майже 138 млн грн на аудиторських послугах. Crowe Erfolg Ukraine має 126 млн доходу від аудиту. Grant Thornton Ukraine посідає восьму позицію в рейтингу за доходом від аудиту (90 млн грн).

Компанія AC Crowe Ukraine – на дев'ятій позиції: 63 млн грн доходу від аудиторських послуг. Замикає десятку Kreston Ukraine: компанія отримала 59 млн грн доходу від аудиту.

Загалом перша десятка аудиторських компаній закумулювала 2,1 млрд грн доходу від аудиту або 89,2% доходу від аудиту всіх 20 компаній (2,3 млрд грн).

Компанії з 11-го по 20-те місце згенерували 10,8% доходу – це 250 млн грн на другу десятку.

Дохід від аудиту не дорівнює всьому доходу суб’єктів аудиторської діяльності

Суб’єкти аудиторської діяльності іноді надають й інші послуги. У деяких випадках вони часто є вагомою частиною бізнесу, але здебільшого такі послуги надають пов’язані юридичні особи, які не є суб’єктами аудиторської діяльності, тому й дохід від них потрібно шукати серед інших юросіб (які не враховані в рейтингу).

Проте якщо розглядати загальний дохід САД як показник для аналізу, можна помітити, що найкращі компанії за доходом від аудиту та найкращі компанії за доходом САД не збігаються. П'ятірка брендів за доходом САД буде такою:

PwC Україна;

Deloitte Ukraine;

KPMG Ukraine;

EY в Україні;

EBS.

Цікаво, що для САД EBS аудиторські послуги принесли лише 7% доходу, тоді як інші аж 93%.

Автори рейтингу навмисно виділили дохід від аудиторських послуг як головний критерій для сортування під час складання рейтингу, щоб якомога коректніше показати стан ринку аудиторських послуг.

Як складали рейтинг аудиторських компаній

Перелік компаній для рейтингу сформували за критерієм наявності їх у реєстрі суб’єктів аудиторської діяльності (САД). За допомогою системи YouControl обрали 20 найбільших САД за розміром доходу у 2024 році. Інформацію про дохід від надання аудиторських послуг отримали зі звітів про прозорість. Деякі компанії на запит Top Lead надали уточнені дані.

Автори рейтингу навмисно виділили дохід від аудиторських послуг як головний критерій для сортування під час складання рейтингу, щоб якомога коректніше показати стан ринку аудиторських послуг.

Результати відображають лише дані, доступні на момент складання, та не враховують можливі зміни або оновлення, які могли статися після цієї дати.

Джерелами даних стали YouControl, Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, публічні звіти компаній, відповіді компаній на запит. Дані актуальні станом на 18 червня 2025 року.