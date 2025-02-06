LIGA.net получила эксклюзивные данные от платформы OLX. Работа по вакансиям в Силах обороны Украины. Со второй половины 2024 года военные бригады активизировали поиск специалистов, увеличив количество размещенных вакансий.

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Лидером по количеству откликов стали вакансии водителей: 9 621 человек откликнулись на 380 предложений работы. Медианная зарплата по этой специальности составляет 70 000 грн.

Операторы БпЛА заняли второе место: 173 объявления и 5 794 отзывы на вакансию, зарплата – 70 500 грн. На третьем месте – специалисты по противовоздушной обороне (ПВО), которые получили 4 513 отзывов на 76 объявлений, с зарплатой 60 000 грн.