LIGA.net отримала ексклюзивні дані від платформи OLX. Робота щодо вакансій у Силах оборони України. З другої половини 2024 року військові бригади активізували пошук фахівців, збільшивши кількість розміщених вакансій.

Лідером за кількістю відгуків стали вакансії водіїв: 9 621 людина відгукнулася на 380 пропозицій роботи. Медіанна зарплата для цієї спеціальності становить 70 000 грн.

Оператори БпЛА посіли друге місце: 173 оголошення та 5 794 відгуки на вакансію, зарплата — 70 500 грн. На третьому місці — спеціалісти з протиповітряної оборони (ППО), які отримали 4 513 відгуків на 76 оголошень, із зарплатою 60 000 грн.