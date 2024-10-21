Криштиану Роналду снова возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes, заработав рекордные $285 млн. Из этой суммы $220 миллионов – зарплата и бонусы от саудовского клуба "Аль-Наср", а $65 млн – доходы от рекламы, собственного бренда CR7 и других бизнес-проектов. Это уже шестое лидерство португальца в рейтинге за последнее десятилетие.

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На втором месте расположился Лионель Месси с $135 миллионами ($60 млн — зарплата в "Интер Майами", $75 млн — рекламные контракты с Adidas, Apple TV и Konami). Аргентинский одноклубник Сергея Кривцова (украинец зарабатывает $750 000) — лидер по доходам от рекламы, а недавно даже основал собственную продюсерскую компанию 525 Rosario.

У кого из футболистов самые высокие зарплаты в 2024 году (Инфографика: Дарья Дмитренко / LIGA.net)

Несмотря на снижение трансферных расходов, у Саудовской Про-лиги больше всего представителей рейтинга — четыре игрока. Кроме Роналду, в десятку вошли 32-летний Неймар ($110 млн), Карим Бензема ($104 млн) и Садио Мане ($52 млн).

Английская премьер-лига представлена тремя игроками: Эрлингом Голандом ($60 млн), забившим 101 гол в 108 матчах за "Манчестер Сити", Мохаммедом Салахом ($53 млн), чей контракт с "Ливерпулем" истекает в следующем году, и Кевином Брюйне ($39 млн). Испанскую Ла Лигу представляют Килиан Мбаппе ($90 млн), перешедший в "Реал Мадрид" за рекордную сумму трансфера, и Винисиус Жуниор ($55 млн).

За пределами десятки остались такие звезды, как Роберт Левандовски ("Барселона"), Гарри Кейн ("Бавария") и Рахим Стерлинг ("Челси").

Примечание Рейтинг учитывает оценку доходов футболистов за сезон 2024-25, в том числе зарплату, бонусы и доходы от имиджевых прав. Доходы вне поля включают рекламу, лицензирование, участие в мероприятиях и продажу сувениров, а также доходы от бизнеса, которым владеют игроки. Данные взяты из открытых источников и интервью с экспертами отрасли. Рейтинг учитывает оценку доходов футболистов за сезон 2024-25, в том числе зарплату, бонусы и доходы от имиджевых прав. Доходы вне поля включают рекламу, лицензирование, участие в мероприятиях и продажу сувениров, а также доходы от бизнеса, которым владеют игроки. Данные взяты из открытых источников и интервью с экспертами отрасли.