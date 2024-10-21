Чотири з десяти спортсменів отримують найбільшу зарплату в арабських клубах

Кріштіану Роналду знову очолив рейтинг найвисокооплачуваніших футболістів світу за версією Forbes, заробивши рекордні $285 млн. З цієї суми $220 мільйонів — зарплата та бонуси від саудівського клубу "Аль-Наср", а $65 млн — доходи від реклами, власного бренду CR7 та інших бізнес-проєктів. Це вже шосте лідерство португальця у рейтингу за останнє десятиліття.

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На другому місці розташувався Ліонель Мессі з $135 мільйонами ($60 млн — зарплата в "Інтер Маямі", $75 млн — рекламні контракти з Adidas, Apple TV та Konami). Аргентинський одноклубник Сергія Кривцова (українець заробляє $750 000) є лідером за доходами від реклами, а нещодавно навіть заснував власну продюсерську компанію 525 Rosario.

У кого з футболістів найвищі зарплати в 2024 році (Інфографіка: Дарина Дмитренко / LIGA.net)

Попри зниження трансферних витрат, Саудівська Про-ліга має найбільше представників у рейтингу — чотири гравці. Окрім Роналду, до десятки увійшли 32-річний Неймар ($110 млн), Карім Бензема ($104 млн) та Садіо Мане ($52 млн).

Англійська прем'єр-ліга представлена трьома гравцями: Ерлінгом Голандом ($60 млн), який забив 101 гол у 108 матчах за "Манчестер Сіті", Мохамедом Салахом ($53 млн), чий контракт з "Ліверпулем" закінчується наступного року, та Кевіном Де Брюйне ($39 млн). Іспанську Ла Лігу представляють Кіліан Мбаппе ($90 млн), який перейшов до "Реал Мадрид" за рекордною сумою трансферу, та Вінісіус Жуніор ($55 млн).

За межами десятки залишилися такі зірки, як Роберт Левандовські ("Барселона"), Гаррі Кейн ("Баварія") та Рахім Стерлінг ("Челсі").

Примітка Рейтинг враховує оцінку доходів футболістів за сезон 2024-25, зокрема зарплату, бонуси та доходи від іміджевих прав. Доходи поза полем охоплюють рекламу, ліцензування, участь у заходах та продаж сувенірів, а також доходи від бізнесу, яким володіють гравці. Дані отримані з відкритих джерел та інтерв'ю з експертами галузі. Рейтинг враховує оцінку доходів футболістів за сезон 2024-25, зокрема зарплату, бонуси та доходи від іміджевих прав. Доходи поза полем охоплюють рекламу, ліцензування, участь у заходах та продаж сувенірів, а також доходи від бізнесу, яким володіють гравці. Дані отримані з відкритих джерел та інтерв'ю з експертами галузі.