Зарплаты в Украине выросли во всех отраслях, в среднем на 22%. Какие профессии лидируют?

За три квартала 2024 года средняя зарплата украинцев составила 20 600 гривен. По сравнению с 2023-м она выросла на 22,2%. Но зарплаты в разных отраслях сильно отличаются. Кто зарабатывает больше всего, а кому платят меньше всего – рассказывает LIGA.net.

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Кто получает самые высокие зарплаты в 2024 году

По данным Госстата, больше всего получают работники сферы информации и телекоммуникаций – почти 51 000 гривен. Сюда входят профессии, связанные с ИТ, связью и медиа.

На втором месте – авиационный транспорт с зарплатами почти 40 500 гривен. Это пилоты, авиадиспетчеры, техники обслуживания самолетов и т.д.

Как менялись зарплаты в Украине в 2024 году (Инфографика: Назарий Присяжнюк / LIGA.net)

В финансовом секторе работники получают в среднем 40 200 гривен. Обычно это финансовые аналитики, банковские работники, страховые агенты и т.д.

Кто получает самые низкие зарплаты в 2024 году

Самые низкие доходы имеют в сферах образования и культуры. В среднем педагоги получают 14 000 гривен. Сюда входят учителя, воспитатели детских садов, преподаватели университетов. У работников искусства, развлечений, библиотек и музеев есть около 12 500 гривен. Среди них – актеры, музыканты, библиотекари, экскурсоводы.

Низкие зарплаты в этих сферах усложняют привлечение новых кадров и создают дефицит квалифицированных специалистов.

В каких отраслях зарплаты выросли больше всего в 2024 году

Наибольший рост зарплат в сфере информации и телекоммуникаций — на 38%. В почтовой и курьерской деятельности зарплаты выросли на 37,4% до 15 600 гривен. Отрасль авиационного транспорта увеличила на 36%, средняя зарплата здесь – 40 500 гривен.

Сфера строительства имела рост на 35,8%, средняя зарплата превысила 16 000 гривен. В этой отрасли работают инженеры-строители, монтажники, крановщики и т.д. В транспорте и складских услугах средняя зарплата почти достигла 21 000 гривен. Здесь распространены профессии водителей, складских операторов и логистов.

Наименьший рост имели врачи и педагоги — около +14%.

Напомним, минимальная заработная в 2024 году с 1 апреля составляет 8 000 гривен в месячном размере или 48 гривен в почасовом. По прогнозам Министерства финансов, среднемесячная заработная плата в этом году должна достичь 21 809 гривен.