Зарплати в Україні зросли в усіх галузях, у середньому на 22%. Які професії лідирують?

За три квартали 2024 року середня зарплата українців сягнула 20 600 гривень. Порівняно з 2023 роком вона зросла на 22,2%. Але зарплати у різних галузях сильно відрізняються. Хто заробляє найбільше, а кому платять найменше — розповідає LIGA.net.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Хто отримує найвищі зарплати у 2024 році

За даними Держстату, найбільше отримують працівники сфери інформації та телекомунікацій — майже 51 000 гривень. Сюди входять професії, пов’язані з ІТ, зв’язком та медіа.

На другому місці — авіаційний транспорт із зарплатами майже 40 500 гривень. Це пілоти, авіадиспетчери, техніки з обслуговування літаків тощо.

Як змінювалися зарплати в Україні у 2024 році (Інфографіка: Назарій Присяжнюк / LIGA.net)

У фінансовому секторі працівники отримують в середньому 40 200 гривень. Зазвичай це фінансові аналітики, банківські працівники, страхові агенти тощо.

Хто отримує найнижчі зарплати у 2024 році

Найнижчі доходи мають у сферах освіти та культури. У середньому освітяни отримують 14 000 гривень. Це вчителі, вихователі дитячих садків, викладачі університетів. Працівники мистецтва, розваг, бібліотек і музеїв мають близько 12 500 гривень. Серед них — актори, музиканти, бібліотекарі, екскурсоводи.

Низькі зарплати у цих галузях ускладнюють залучення нових кадрів і створюють дефіцит кваліфікованих фахівців.

У яких галузях зарплати зросли найбільше у 2024 році

Найбільше зростання зарплат також у сфері інформації та телекомунікацій — на 38%. У поштовій і кур’єрській діяльності зарплати зросли на 37,4%, до 15 600 гривень. Галузь авіаційного транспорту збільшила на 36%, середня зарплата тут — 40 500 гривень.

Галузь будівництва мала зростання на 35,8%, середня зарплата перевищила 16 000 гривень. У цій галузі працюють інженери-будівельники, монтажники, кранівники тощо. У транспорті та складських послугах середня зарплата майже досягла 21 000 гривень. Тут поширені професії водіїв, складських операторів і логістів.

Найменше зростання мали лікарі та освітяни — приблизно +14%.

Нагадуємо, мінімальна заробітна у 2024 році з 1 квітня становить 8 000 гривень у місячному розмірі або 48 гривень у погодинному. А за прогнозами Міністерства фінансів, середньомісячна заробітна плата цього року має досягти 21 809 гривень.