Компания Apple обнародовала финансовый отчет за первый квартал 2025 года. В отчете больше внимания уделили продажам iPhone 16 и Apple Watch Series 10, а также общей динамике продаж в праздничный сезон.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Apple достигла рекордного дохода в $124,3 млрд, что на 4% больше по сравнению с прошлым годом. Чистая прибыль – $36,3 млрд – это новый максимум компании.

Продажи iPhone снизились на 0,8% до $69,1 млрд, что стало третьим лучшим квартальным показателем для этого продукта. Ограниченная доступность функции Apple Intelligence повлияла на продажи в отдельных регионах.