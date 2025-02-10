Компанія Apple оприлюднила фінансовий звіт за перший квартал 2025 року. У звіті найбільше уваги приділили продажам iPhone 16 та Apple Watch Series 10, а також загальній динаміці продажів у святковий сезон.

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Apple досягла рекордного доходу в $124,3 млрд, що на 4% більше порівняно з минулим роком. Чистий прибуток — $36,3 млрд — це новий максимум компанії.

Продажі iPhone знизилися на 0,8% до $69,1 млрд, що стало третім найкращим квартальним показником для цього продукту. Обмежена доступність функції Apple Intelligence вплинула на продажі в окремих регіонах.