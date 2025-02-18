В конце января 2025 года акции Nvidia упали на 17%, что привело к потере $589 млрд рыночной капитализации. Это произошло после выпуска китайской AI-модели DeepSeek-R1, требующей меньшего аппаратного обеспечения Nvidia для обучения, что вызвало беспокойство инвесторов. В результате этого Nvidia потеряла статус "самой дорогой компании мира", уступив Apple, чья капитализация составляет $3,5 трлн.

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LIGA.net рассказывает, какие еще компании и акции понесли наибольшие потери за один день.