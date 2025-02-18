Наприкінці січня 2025 року акції Nvidia впали на 17%, що призвело до втрати $589 млрд ринкової капіталізації. Це сталося після випуску китайської AI-моделі DeepSeek-R1, яка потребує менше апаратного забезпечення Nvidia для навчання, що викликало занепокоєння інвесторів. Унаслідок цього Nvidia втратила статус "найдорожчої компанії світу", поступившись Apple, чия капіталізація становить $3,5 трлн.

LIGA.net розповідає, які ще компанії та акції зазнали найбільших втрат за один день.