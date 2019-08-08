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Регулятор отменил свидетельства пяти страховых компаний

Регулятор отменил свидетельства пяти страховых компаний
08.08.2019, 14:09

Страховые компании исключены из госреестра

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг, исключила пять страховых компаний (СК) из Государственного реестра финансовых организаций и аннулировала свидетельства об их регистрации. Соответствующие распоряжения от 7 августа опубликованы на сайте регулятора.

Речь идет о СК Страховой капитал, Приоритет, ОСК-Резерв, Эталон-Полис, Киев Ре.

Также распоряжениями от 6 августа Нацкомфинуслуг частично аннулировала лицензии СК Лайф Капитал и Астрамед.

Астрамед запретили оказывать услуги по добровольному страхованию железнодорожного транспорта и добровольного страхования кредитов. Лайф Капитал лишена лицензии на добровольное страхование жизни.

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