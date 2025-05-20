Какой период выгодно брать для начисления пенсии в 2025 году

Какая зарплата берется для начисления пенсии, за какой период

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В 2025 году минимальный размер пенсии для лиц, не имеющих необходимого стажа, составляет 2361 грн, то есть прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. Для лиц, имеющих необходимый стаж, пенсия рассчитывается в зависимости от получаемой заработной платы. Какой же период страхового стажа учитывается при начислении пенсии и как можно увеличить начисления – рассказывает LIGA.net.

За какой период берется зарплата для начисления пенсии

Для начисления пенсии Пенсионный фонд использует данные о заработной плате от 1 июля 2000 года. Для этого учитывают все годы. То есть для начисления пенсии в июле 2025 года будут учтены выплаты за 25 лет.

Если у пенсионера от 1 июля 2000 года страховой стаж меньше 60 месяцев (пять лет), в таком случае может быть зачислена и заработная плата до 1 июля 2000 года. Но тогда необходимо подать документы, подтверждающие страховой стаж и выплаты.

Данные о доходах и страховом стаже после этого срока, 1 июля 2000 года, уже содержатся в Пенсионном фонде, поэтому он автоматически учитывается при назначении пенсии.

Учесть предыдущие годы можно и при наличии страхового стажа более 60 месяцев. Для этого необходимо предоставить первичные документы с места работы, где осуществлялись выплаты. Если это учреждение больше не существует, следует обращаться к архивам. Можно использовать для подтверждения доходов выписки с лицевых счетов или же сохранившиеся платежные сведения.

Какая зарплата берется для начисления пенсии

Если у будущего пенсионера есть стаж до 1 июля 2000 года, он может выбрать любых пять лет к своему доходу по собственному выбору независимо от перерывов. Чтобы были большие начисления пенсии, нужно выбирать период с наибольшей зарплатой, соответственно при начислении суммы пенсионных выплат этот период будет иметь больший коэффициент.

Для начисления пенсии заработная плата определяется по специальной формуле:

Зп = Зс * (Ск : К)

Зп – заработная плата.

Зс – средняя заработная плата в Украине, за три года до назначения пенсии.

Порядок определения средней зарплаты утверждается Пенсионным фондом Украины и центральными органами исполнительной власти. Средняя зарплата в Украине на март 2025 года составляет 19 430 грн.

Ск – сумма коэффициентов заработной платы за каждый месяц.

К – страховой стаж за все месяцы, учтенные для определения коэффициента заработной платы.

Коэффициент заработной платы за каждый месяц определяется по формуле:

Кз = Зв : Зс

Кз – коэффициент заработной платы застрахованного лица.

Зв – сумма зарплаты, учитываемая для расчета пенсии.

Зс – средняя зарплата в Украине.

Следует помнить, что для расчета точной суммы пенсии, которую получит лицо, следует обратиться в Пенсионный фонд. Ведь там проверяют все документы и учитываются все условия и обстоятельства в индивидуальном порядке.