Який період вигідно брати для нарахування пенсії у 2025 році

Яка зарплата береться для нарахування пенсії, за який період

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У 2025 році мінімальний розмір пенсії для осіб, що не мають необхідного стажу, становить 2361 грн, тобто прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Для осіб, що мають необхідний стаж, пенсія вираховується залежно від заробітної плати, що вони отримували. Який самий період страхового стажу враховується під час нарахування пенсії та як можна збільшити нарахування – розповідає LIGA.net.

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За який період береться зарплата для нарахування пенсії

Для нарахування пенсії Пенсійний фонд України використовує дані про заробітну плату від 1 липня 2000 року. Для вирахування суми пенсії враховують усі роки. Тобто для нарахування пенсії у липні 2025 року, будуть враховані виплати за 25 років.

Якщо у пенсіонера від 1 липня 2000 року страхового стажу менш ніж 60 місяців (п'ять років), в такому випадку може бути зарахована і заробітна плата до 1 липня 2000 року. Але тоді необхідно подати документи, що підтвердять страховий стаж та виплати.

Дані про доходи й страховий стаж після цього терміну, 1 липня 2000 року, вже містяться у Пенсійному фонді, тому він автоматично враховується під час призначення пенсії.

Врахувати попередні роки можна і за наявності страхового стажу понад 60 місяців. Для цього також необхідно надати первинні документи з місця роботи, де здійснювалися виплати. Якщо та установа більше не існує, слід звертатися до архівів. Можна використати для підтвердження доходів виписки з особових рахунків або ж платіжні відомості, які збереглися.

Яка зарплата береться для нарахування пенсії

Якщо у майбутнього пенсіонера є стаж до 1 липня 2000 року, то він може обрати будь-яких п'ять років до свого доходу на власний вибір незалежно від перерв. Щоб були більші нарахування пенсії, потрібно обирати період із найбільшою зарплатою, відповідно під час нараховування суми пенсійних виплат цей період матиме більший коефіцієнт.

Для нарахування пенсії заробітна плата визначається за спеціальною формулою:

Зп = Зс * (Ск : К)

Зп – заробітна плата.

Зс – середня заробітна плата в Україні, за три роки до призначення пенсії.

Порядок визначення середньої зарплати затверджується Пенсійним фондом України та центральними органами виконавчої влади. Середня зарплата в Україні на березень 2025 року становить 19 430 грн.

Ск – сума коефіцієнтів заробітної плати за кожен місяць.

К – страховий стаж за усі місяці, враховані для визначення коефіцієнта заробітної плати.

Коефіцієнт заробітної плати за кожен місяць визначається за формулою:

Кз = Зв : Зс

Кз – коефіцієнт заробітної плати застрахованої особи.

Зв – сума зарплати, що враховується для обчислення пенсії.

Зс – середня зарплата в Україні.

Слід пам’ятати, для вирахування точної суми пенсії, яку отримає особа, варто звернутися до Пенсійного фонду. Адже там перевіряють усі документи й враховуються усі умови та обставини в індивідуальному порядку.