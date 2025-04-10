Какой размер пенсии будет для УБД с надбавками и доплатами в 2025 году и как их получить

В каком размере начисляется пенсия участникам боевых действий и какие надбавки предусмотрены в этом году

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Каков минимальный размер пенсии участникам боевых действий

Участникам боевых действий, равно как и кадровым военным, начисляется пенсия в зависимости от трудового стажа или лет выслуги.

В 2025 году был повышен минимальный размер пенсии для участников боевых действий и сейчас он составляет 5,528 грн. Раньше минимальная выплата составляла 4,958 грн. Размер пенсии зависит от должности и звания военнослужащего, также имеет значение наличие инвалидности, группа и причина.

Какой стаж для пенсии необходим участнику боевых действий

Для выхода на пенсию участнику боевых действий, равно как и кадровому военному, нужно иметь необходимый страховой стаж.

Мужчины имеют право выйти на пенсию в 55 лет при условии трудового стажа в 25 лет.

Женщины могут выйти на пенсию в 50 лет при наличии стажа не менее 20 лет.

Выслуга лет для кадровых военных должна насчитывать 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, для получения пенсии. Но выйти на пенсию можно, если выслуга лет меньше указанной, если лицо имеет страховой стаж. При наличии необходимой выслуги лет для расчета пенсии будет применяться более высокая ставка.

Пример рассчета размера пенсии участникам боевых действий / Фото: social.mil.gov.ua

Если военнослужащий имеет необходимую выслугу лет, ему будет начисляться пенсия по ставке 65%, а также по 3% за каждый последующий год, но не более 70% его выплат.

Если у человека нет выслуги лет, но имеет необходимый стаж, будет применяться ставка 50%, а также по 1% за каждый следующий год, с максимально возможной ставкой 70%. Предусмотрены надбавки к пенсии за особенности прохождения службы или за службу в условиях режимных объектов. Пример начисления пенсии:

Рассчет надбавки к пенсии участнику боевых действий / Фото: social.mil.gov.ua

Какие надбавки к пенсии УБД в 2025 году

Независимо от того, какого вида пенсию и какого размера получает военный, он имеет право на следующие надбавки:

25% прожиточного минимума, если военный или УБД утратил трудоспособность, сейчас это 590,25 грн;

40 гривен денежной помощи на проживание.

В случае, если после учета надбавок и доплаты пенсия будет составлять меньше упомянутой минимальной суммы – 5528 грн, тогда будет начислена надбавка в размере разницы, которой не хватает к этой сумме.

Как получить надбавки по УБД

Для того чтобы получить пенсию или сделать ее перерасчет, участнику боевых действий следует подать заявление в Пенсионный фонд Украины. Вместе с заявлением следует подать такие документы:

паспорт;

регистрационный номер налогоплательщика;

трудовую книжку или документы о стаже или прохождении военной службы;

справку о заработной плате;

удостоверение участника боевых действий;

справку об участии в мероприятиях по обеспечению обороны Украины и защиты в связи с военной агрессией РФ;

фото следует подавать для выдачи пенсионного удостоверения, если его еще нет.

Подать заявление можно в электронном виде на портале ПФУ, а также лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда.