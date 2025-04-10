Який розмір пенсії буде для УБД з надбавками та доплатами у 2025 році і як їх отримати

У якому розмірі нараховується пенсія учасникам бойових дій та які надбавки передбачені цього року

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Який мінімальний розмір пенсії учасникам бойових дій

Учасникам бойових дій, так само як і кадровим військовим, нараховується пенсія залежно від трудового стажу або років вислуги.

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У 2025 році було підвищено мінімальний розмір пенсії для учасників бойових дій і наразі він становить 5,528 грн. Раніше мінімальна виплата становила 4,958 грн. Розмір пенсії залежить від посади та звання військовослужбовця, також має значення наявність інвалідності, група та причина.

Скільки стажу для пенсії потрібно учаснику бойових дій

Для виходу на пенсію учаснику бойових дій, так само як і кадровому військовому, треба мати необхідний страховий стаж.

Чоловіки мають право вийти на пенсію у 55 років, за умови трудового стажу у 25 років.

Жінки можуть вийти на пенсію у 50 років за наявності стажу не менше 20 років.

Вислуга років для кадрових військових має налічувати 25 років для чоловіків і 20 років для жінок, для отримання пенсії. Але вийти на пенсію можна, якщо вислуга років становить менше вказаної, якщо особа має страховий стаж. За наявності необхідної вислуги років для розрахунку пенсії застосовуватиметься вища ставка.

Приклад розрахунку розміру пенсії учасникам бойових дій / Фото: social.mil.gov.ua

Якщо військовослужбовець має необхідну вислугу років, йому нараховуватиметься пенсія за ставкою 65%, а також по 3% за кожен наступний рік, але не більше 70% від його платні.

Якщо особа не має вислуги років, але має необхідний стаж, застосовуватиметься ставка 50%, а також по 1% за кожен наступний рік, з максимально можливою ставкою 70%. Передбачені надбавки до пенсії за особливості проходження служби або ж за службу в умовах режимних об’єктів. Приклад нарахування пенсії:

Розрахунок надбавки до пенсії учаснику бойових дій / Фото: social.mil.gov.ua

Які надбавки до пенсії УБД у 2025 році

Незалежно від того, якого виду пенсію та якого розміру отримує військовий, він має право на такі надбавки:

25% прожиткового мінімуму у разі, якщо військовий або УБД втратив працездатність, наразі це 590,25 грн;

40 гривень грошової допомоги на прожиття.

У випадку, якщо після врахування надбавок і доплати пенсія становитиме менше зазначеної мінімальної суми – 5528 грн, тоді буде нараховано надбавку у розмірі різниці, якої не вистачає до цієї суми.

Як отримати надбавки УБД

Для того щоб отримати пенсію або зробити її перерахунок, учаснику бойових дій слід подати заяву до Пенсійного фонду України. Разом із заявою слід подати такі документи:

паспорт;

реєстраційний номер платника податків;

трудову книжку або документи про стаж чи проходження військової служби;

довідку про заробітну плату;

посвідчення учасника бойових дій;

довідку про участь у заходах забезпечення оборони України та захисту у зв’язку з воєнною агресією РФ;

фото слід подавати для отримання пенсійного посвідчення, якщо його ще не має.

Подати заяву можна в електронному вигляді на порталі ПФУ, а також особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду.