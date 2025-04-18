Новые правила идентификации пенсионеров: кто должен пройти верификацию до 31 декабря

Что нужно знать об идентификации пенсионеров в 2025 году

Идентификация пенсионеров 2025 года (Фото: Pexels)

Кому из пенсионеров нужно пройти идентификацию

Идентификацию должны проходить все получатели пенсий и социальных выплат. Это общепринятая международная практика. Раньше идентификация пенсионеров проходила раз в шесть месяцев. С 2025 года верификация пенсионеров должна производиться один раз в год. В этом году это следует сделать до 31 декабря.

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Целью этой проверки является физическая идентификация лица, получающего пенсию или социальную помощь, чтобы подтвердить, что это лицо живо и выплаты получает именно тот, для кого они предназначены.

Теперь всем пенсионерам нужно пройти идентификацию в течение этого года без исключений. Осуществить верификацию можно:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

посредством идентификации по видеоконференцсвязи с работниками органов ПФ, через подачу заявления на портале ПФУ;

с помощью Дия.Подписи на портале электронных услуг ПФУ.

Как пройти идентификацию в Пенсионном фонде офлайн

Пройти эту процедуру можно, обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Подтвердить свою личность можно и в банке, через который получаете пенсию. Личность подтверждается с действительным паспортом.

Если лицо не может сделать этого самостоятельно, это должен сделать его официальный представитель, также с документом.

В ПФУ идентификация пенсионеров не требует бумажного паспорта, можно предоставить электронный паспорт в Дии.

Физическая идентификация пенсионеров онлайн на портале ПФУ

Осуществить подтверждение личности можно и онлайн с помощью видеосвязи. Для удаленной идентификации следует зайти в свой кабинет на портале ПФУ. Там найти "Идентификация в режиме видеоконференцсвязи". Далее нужно ввести все свои данные и подать обращение.

Потом позвонит работник ПФУ для согласования времени и способа видеоподтверждения личности. Такая идентификация производится в период от 10 до 30 дней со дня подачи запроса.

Идентификация пенсионеров 2025 года через Дию

Подтвердить свою личность можно через мобильное приложение "Дия". Для этого нужно зайти в свой кабинет на портале ПФУ через Дия.Подпись.

Физическая идентификация (Фото: pfu.gov.ua)

Необходимо иметь приложение "Дия" в телефоне. Тогда можно будет этим приложением просканировать QR-код на портале. Далее приложение проведет подтверждение личности по фото, а в кабинете на портале Пенсионного фонда появится подтверждение прохождения верификации.

ПФУ – идентификация пенсионеров (Фото: pfu.gov.ua)

Как пройти идентификацию пенсионера за границей

Находящимся за рубежом пенсионерам тоже необходимо провести идентификацию в этом году. Сделать это можно онлайн, как указано выше.

Если же не удается подтвердить личность электронными средствами, рекомендуется обратиться в дипломатическое учреждение Украины в той стране, где находится пенсионер. Там нужно попросить документ об удостоверении факта, что лицо живо. Далее этот документ вместе с заявлением о продлении пенсионных выплат необходимо послать в сервисный центр ПФУ.

Следует помнить, что личное посещение дипломатического учреждения необязательно. Пенсионер может осуществить подтверждение личности удаленно, как указано выше.

Что будет, если не пройти идентификацию

Если пенсионеры не пройдут идентификацию в указанные сроки, то есть в течение года, пенсионные выплаты будут приостановлены. Деньги на пенсионные карты не будут перечисляться. Это же касается всех получателей социальных выплат.

Перерасчет средств будет восстановлен после прохождения идентификации. Выплаты возобновляются с даты прекращения. То есть будут начислены средства и за тот период, когда выплаты были прекращены.