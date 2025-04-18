Нові правила ідентифікації пенсіонерів: хто має пройти перевірку до 31 грудня, щоб отримувати пенсію

Що треба знати про ідентифікацію пенсіонерів у 2025 році

Ідентифікація пенсіонерів 2025 року (Фото: Pexels)

Кому з пенсіонерів потрібно пройти ідентифікацію

Ідентифікацію проходити мають усі отримувачі пенсій та соціальних виплат. Це загальноприйнята міжнародна практика. Раніше ідентифікація пенсіонерів проходила раз на шість місяців. З 2025 року верифікація пенсіонерів має проводитися один раз на рік. Цього року слід це зробити до 31 грудня.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Метою цієї перевірки є фізична ідентифікація особи, яка отримує пенсію або соціальну допомогу, аби підтвердити, що ця особа жива і виплати отримує саме той, для кого вони призначені.

Тепер усім пенсіонерам потрібно пройти ідентифікацію протягом цього року, без винятків. Здійснити верифікацію можна:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

за допомогою ідентифікації по відеоконференцзв’язку з працівниками органів ПФ, через подання заяви на порталі ПФУ;

за допомогою Дія.Підпису на порталі електронних послуг ПФУ.

Як пройти ідентифікацію в Пенсійному фонді офлайн

Пройти цю процедуру можна, звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України. Підтвердити свою особу можна і в банку, через який отримуєте пенсію. Особа підтверджується з дійсним паспортом.

Якщо особа не може зробити цього самостійно, це має зробити її офіційний представник, також з документом.

У ПФУ ідентифікація пенсіонерів не вимагає паперового паспорта, можна надати електронний паспорт в Дії.

Фізична ідентифікація пенсіонерів онлайн на порталі ПФУ

Здійснити підтвердження особи можна й онлайн за допомогою відеозв’язку. Для віддаленої ідентифікації слід зайти у свій кабінет на порталі ПФУ. Там знайти "Ідентифікація у режимі відеоконференцзв’язку". Далі потрібно ввести всі свої дані й подати звернення.

Далі зателефонує працівник ПФУ для узгодження часу та способу відеопідтвердження особи. Така ідентифікація відбувається в період від 10 до 30 днів з дня подання запиту.

Ідентифікація пенсіонерів 2025 року через Дію

Підтвердити свою особу можна через застосунок "Дія". Для цього потрібно зайти у свій кабінет на порталі ПФУ через Дія.Підпис.

Фізична ідентифікація (Фото: pfu.gov.ua)

Необхідно мати застосунок "Дія" в телефоні. Тоді можна буде цим застосунком просканувати QR-код на порталі. Далі застосунок проведе підтвердження особи за фото, а в кабінеті на порталі Пенсійного фонду з’явиться підтвердження проходження верифікації.

ПФУ – ідентифікація пенсіонерів (Фото: pfu.gov.ua)

Як пройти ідентифікацію пенсіонера за кордоном

Пенсіонерам, які перебувають за кордоном, теж необхідно провести ідентифікацію цього року. Зробити це можна онлайн, як вказано вище.

Якщо ж не вдається підтвердити особу електронними засобами, тоді рекомендовано звернутися до дипломатичної установи України у тій країні, де перебуває пенсіонер. Там потрібно попросити документ про посвідчення факту, що особа є живою. Далі цей документ разом із заявою про продовження пенсійних виплат необхідно надіслати до сервісного центру ПФУ.

Слід пам’ятати, що особисте відвідування дипломатичної установи не є обов’язковим. Пенсіонер може здійснити підтвердження особи віддалено, як вказано вище.

Що буде, якщо не пройти ідентифікацію

Якщо пенсіонери не пройдуть ідентифікацію у вказані терміни, тобто протягом року, пенсійні виплати буде призупинено. Гроші на пенсійні картки не перераховуватимуться. Це саме стосується всіх отримувачів соціальних виплат.

Перерахунок коштів буде відновлено після проходження ідентифікації. Виплати поновлюються від дати припинення. Тобто буде нараховано кошти і за той період, коли виплати було припинено.