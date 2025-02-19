Военная пенсия в 2025 году – как изменятся выплаты
Основные изменения в военных пенсиях 2025 года
В 2025 году система пенсионного обеспечения военнослужащих в Украине претерпевает существенных изменений. Основные новшества включают:
- ограничение максимальных пенсионных выплат;
- пересмотр правил перерасчета пенсий;
- уточнение механизма начисления пенсий по инвалидности и за выслугу лет;
- изменения в выплатах пенсий при потере кормильца;
Будут ли ограничивать пенсию военным
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №1 от 3 января 2025 года, введены ограничения на максимальный размер военных пенсий. Теперь часть пенсии, превышающая 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц – по состоянию на 2025 год это 23 610 грн, подлежит применению ограничительного коэффициента. Это означает, что пенсионеры, получавшие значительно более высокие выплаты, в 2025 году могут столкнуться с уменьшением своих пенсионных поступлений.
Вместе с тем Кабинет министров добавил изменения в порядок выплат пенсий ветеранам войны и семьям погибших защитников. Теперь эти пенсии не подпадают под уменьшение из-за "выравнивающих" коэффициентов, отмечают в Верховной Раде.
Как происходит перерасчет военной пенсии
Прежде всего, следует отметить, что государство обязано повышать пенсии военным пенсионерам не только при проведении общей индексации ежегодно 1 марта, но и в случае, если растет размер денежного обеспечения действующих военнослужащих. Однако в 2025 году планируется упразднение автоматического перерасчета пенсий в связи с повышением зарплат военнослужащих.
Это может означать, что пенсионеры не будут получать увеличение выплат даже при росте зарплат в силовых структурах.
Военная пенсия по инвалидности
Военнослужащие, получившие инвалидность при исполнении служебных обязанностей, имеют право на пенсию по инвалидности. Ее размер зависит от группы инвалидности и причин ее наступления. Пенсии по инвалидности военнослужащим назначаются в следующих размерах:
- лицам с инвалидностью последствие войны I группы – 100%;
- II группы – 80%;
- III группы – 60% соответствующих сумм денежного довольствия;
- другим лицам с инвалидностью I группы – 70%, II группы – 60%, III группы – 40% соответствующих сумм заработка.
Для оформления пенсии по инвалидности в 2025 году необходимо предоставить следующие документы:
- паспорт;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- документы о стаже (военный билет, справки и т.п.);
- справку медико-социальной экспертной комиссии;
- документы, подтверждающие обстоятельства получения инвалидности.
Пенсия за выслугу лет
Основным критерием для получения пенсии за выслугу лет для военных является продолжительность службы.
- Минимальная выслуга на получение пенсии составляет 20 лет. В таком случае выплата составит 50% от денежного довольствия, а для увольняемых по возрасту или состоянию здоровья – 55%. Каждый дополнительный год службы после 20 лет увеличивает пенсию на 3%.
- Для военных, имеющих страховой стаж от 25 лет, выплата составляет 50% от денежного довольствия, а каждый следующий год прибавляет еще 1%. Важно отметить, что максимальный размер пенсии не может превышать 70% денежного довольствия, за исключением лиц, участвовавших в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Для них предусмотрены повышенные выплаты – 100% для первой категории и 95% для второй.
Кроме стажа, на размер пенсии влияет также действующий порядок ее расчета. Выплаты определяются, исходя из последнего денежного довольствия военнослужащего, включающего оклад, надбавки и другие выплаты. Таким образом для тех, кто завершил службу после продолжительной карьеры в армии, размер пенсии может быть значительно выше.
Важным аспектом является также регулярный перерасчет пенсий в соответствии с изменениями в денежном обеспечении действующих военнослужащих. Это позволяет поддерживать актуальность выплат и учитывать экономические реалии.
Пенсия по потере кормильца
Семьи военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, имеют право на пенсию в случае потери кормильца. Размер выплат зависит от обстоятельств гибели военного и количества иждивенцев.
Для оформления пенсии в 2025 году необходимо предоставить:
- свидетельство о смерти кормильца;
- документы, подтверждающие родственные связи с умершим;
- справку об обстоятельствах гибели военнослужащего.
Этот вид пенсии остается без изменений в 2025 году.
В 2025 году военных пенсионеров ожидают важные изменения. Учитывая их, военным пенсионерам следует внимательно следить за обновлениями законодательства и проверять свое соответствие новым требованиям.