Военная пенсия в 2025 году – как изменятся выплаты

В 2025 году запланированы изменения механизма начисления военных пенсий. Далее об ограничениях на максимальные выплаты и правилах перерасчета пенсий

Военная пенсия 2025 года: как изменятся выплаты / Фото: depositphotos

Основные изменения в военных пенсиях 2025 года

В 2025 году система пенсионного обеспечения военнослужащих в Украине претерпевает существенных изменений. Основные новшества включают:

ограничение максимальных пенсионных выплат;

пересмотр правил перерасчета пенсий;

уточнение механизма начисления пенсий по инвалидности и за выслугу лет;

изменения в выплатах пенсий при потере кормильца;

Будут ли ограничивать пенсию военным

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №1 от 3 января 2025 года, введены ограничения на максимальный размер военных пенсий. Теперь часть пенсии, превышающая 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц – по состоянию на 2025 год это 23 610 грн, подлежит применению ограничительного коэффициента. Это означает, что пенсионеры, получавшие значительно более высокие выплаты, в 2025 году могут столкнуться с уменьшением своих пенсионных поступлений.

Вместе с тем Кабинет министров добавил изменения в порядок выплат пенсий ветеранам войны и семьям погибших защитников. Теперь эти пенсии не подпадают под уменьшение из-за "выравнивающих" коэффициентов, отмечают в Верховной Раде.

Пересчет военной пенсии / фото: depositphotos

Как происходит перерасчет военной пенсии

Прежде всего, следует отметить, что государство обязано повышать пенсии военным пенсионерам не только при проведении общей индексации ежегодно 1 марта, но и в случае, если растет размер денежного обеспечения действующих военнослужащих. Однако в 2025 году планируется упразднение автоматического перерасчета пенсий в связи с повышением зарплат военнослужащих.

Это может означать, что пенсионеры не будут получать увеличение выплат даже при росте зарплат в силовых структурах.

Военная пенсия по инвалидности

Военнослужащие, получившие инвалидность при исполнении служебных обязанностей, имеют право на пенсию по инвалидности. Ее размер зависит от группы инвалидности и причин ее наступления. Пенсии по инвалидности военнослужащим назначаются в следующих размерах:

лицам с инвалидностью последствие войны I группы – 100%;

II группы – 80%;

III группы – 60% соответствующих сумм денежного довольствия;

другим лицам с инвалидностью I группы – 70%, II группы – 60%, III группы – 40% соответствующих сумм заработка.

Для оформления пенсии по инвалидности в 2025 году необходимо предоставить следующие документы:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документы о стаже (военный билет, справки и т.п.);

справку медико-социальной экспертной комиссии;

документы, подтверждающие обстоятельства получения инвалидности.

Пенсия за выслугу лет

Основным критерием для получения пенсии за выслугу лет для военных является продолжительность службы.

Минимальная выслуга на получение пенсии составляет 20 лет. В таком случае выплата составит 50% от денежного довольствия, а для увольняемых по возрасту или состоянию здоровья – 55%. Каждый дополнительный год службы после 20 лет увеличивает пенсию на 3%. Для военных, имеющих страховой стаж от 25 лет, выплата составляет 50% от денежного довольствия, а каждый следующий год прибавляет еще 1%. Важно отметить, что максимальный размер пенсии не может превышать 70% денежного довольствия, за исключением лиц, участвовавших в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Для них предусмотрены повышенные выплаты – 100% для первой категории и 95% для второй.

Кроме стажа, на размер пенсии влияет также действующий порядок ее расчета. Выплаты определяются, исходя из последнего денежного довольствия военнослужащего, включающего оклад, надбавки и другие выплаты. Таким образом для тех, кто завершил службу после продолжительной карьеры в армии, размер пенсии может быть значительно выше.

Важным аспектом является также регулярный перерасчет пенсий в соответствии с изменениями в денежном обеспечении действующих военнослужащих. Это позволяет поддерживать актуальность выплат и учитывать экономические реалии.

О "боевых" доплатах Отдельно следует отметить, что боевые доплаты не учитываются при определении размера военной пенсии. Дополнительное вознаграждение по своей правовой природе является одноразовым дополнительным видом денежного довольствия. Поэтому она не учитывается при исчислении пенсии и не подлежит внесению в справку о ежемесячных дополнительных видах денежного довольствия для расчета пенсии. Отдельно следует отметить, что боевые доплаты не учитываются при определении размера военной пенсии. Дополнительное вознаграждение по своей правовой природе является одноразовым дополнительным видом денежного довольствия. Поэтому она не учитывается при исчислении пенсии и не подлежит внесению в справку о ежемесячных дополнительных видах денежного довольствия для расчета пенсии.

Пенсия по потере кормильца

Семьи военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, имеют право на пенсию в случае потери кормильца. Размер выплат зависит от обстоятельств гибели военного и количества иждивенцев.

Для оформления пенсии в 2025 году необходимо предоставить:

свидетельство о смерти кормильца;

документы, подтверждающие родственные связи с умершим;

справку об обстоятельствах гибели военнослужащего.

Этот вид пенсии остается без изменений в 2025 году.

В 2025 году военных пенсионеров ожидают важные изменения. Учитывая их, военным пенсионерам следует внимательно следить за обновлениями законодательства и проверять свое соответствие новым требованиям.