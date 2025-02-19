Військова пенсія у 2025 році – як зміняться виплати

У 2025 році заплановані значні зміни щодо механізму нарахування військових пенсій. Далі про нові обмеження на максимальні виплати та оновлені правила перерахунку пенсій

Військова пенсія 2025: як зміняться виплати / Фото: depositphotos

Основні зміни у військових пенсіях 2025 року

У 2025 році система пенсійного забезпечення військовослужбовців в Україні зазнає суттєвих змін. Основні нововведення передбачають:

обмеження максимальних пенсійних виплат;

перегляд правил перерахунку пенсій;

уточнення механізму нарахування пенсій з інвалідності та за вислугу років;

зміни у виплатах пенсій у разі втрати годувальника;

Розглянемо кожен із цих аспектів детальніше.

Чи обмежуватимуть пенсію військовим

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №1 від 3 січня 2025 року, запроваджено обмеження на максимальний розмір військових пенсій. Відтепер частина пенсії, що перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб – станом на 2025 рік це 23 610 грн, підлягає застосуванню обмежувального коефіцієнта. Це означає, що пенсіонери, які отримували значно вищі виплати, у 2025 році можуть зіткнутися зі зменшенням своїх пенсійних надходжень.

Водночас Кабінет міністрів додав зміни до порядку виплат пенсій ветеранам війни та сім’ям загиблих захисників. Тепер ці пенсії не підпадають під зменшення через "вирівнювальні" коефіцієнти, зазначають у Верховній Раді.

Перерахунок військової пенсії / фото: depositphotos

Як відбувається перерахунок військової пенсії

Насамперед слід зазначити, що держава зобов’язана підвищувати пенсії військовим пенсіонерам не лише під час проведення загальної індексації щороку 1 березня, але й у разі, якщо зростає розмір грошового забезпечення чинних військовослужбовців. Однак у 2025 році планується скасування автоматичного перерахунку пенсій у зв'язку з підвищенням зарплат військовослужбовцям.

Це може означати, що пенсіонери не отримуватимуть збільшення виплат навіть у разі зростання зарплат у силових структурах.

Військова пенсія з інвалідності

Військовослужбовці, які отримали інвалідність під час виконання службових обов'язків, мають право на пенсію з інвалідності. Її розмір залежить від групи інвалідності та причин її настання. Пенсії по інвалідності військовослужбовцям призначаються у таких розмірах:

особам з інвалідністю внаслідок війни I групи – 100%;

II групи – 80%;

III групи – 60% відповідних сум грошового забезпечення;

іншим особам з інвалідністю I групи – 70%, II групи – 60%, III групи – 40% відповідних сум заробітку.

Для оформлення пенсії по інвалідності у 2025 році необхідно надати такі документи:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документи про стаж (військовий квиток, довідки тощо);

довідку медико-соціальної експертної комісії;

документи, що підтверджують обставини отримання інвалідності.

Пенсія за вислугу років

Основним критерієм для отримання пенсії за вислугу років для військових є тривалість служби.

Мінімальна вислуга для отримання пенсії становить 20 років. У такому разі виплата становитиме 50% від грошового забезпечення, а для тих, хто звільняється за віком або станом здоров’я – 55%. Кожен додатковий рік служби після 20 років збільшує пенсію на 3%. Для військових, які мають страховий стаж від 25 років, виплата становить 50% від грошового забезпечення, а кожен наступний рік додає ще 1%. Важливо зазначити, що максимальний розмір пенсії не може перевищувати 70% грошового забезпечення, за винятком осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Для них передбачені підвищені виплати – 100% для першої категорії та 95% для другої.

Окрім стажу, на розмір пенсії впливає також чинний порядок її розрахунку. Виплати визначаються, виходячи з останнього грошового забезпечення військовослужбовця, що складається з окладу, надбавки та інших виплат. Таким чином для тих, хто завершив службу після тривалої кар’єри в армії, розмір пенсії може бути значно вищим.

Важливим аспектом є також регулярний перерахунок пенсій відповідно до змін у грошовому забезпеченні чинних військовослужбовців. Це дозволяє підтримувати актуальність виплат і враховувати економічні реалії.

Про "бойові" доплати Окремо слід зазначити, що "бойові" доплати не враховуються під час визначення розміру військової пенсії. Додаткова винагорода за своєю правовою природою є одноразовим додатковим видом грошового забезпечення. Тому вона не враховується під час обчислення пенсії та не підлягає внесенню до довідки про щомісячні додаткові види грошового забезпечення для розрахунку пенсії. Окремо слід зазначити, що "бойові" доплати не враховуються під час визначення розміру військової пенсії. Додаткова винагорода за своєю правовою природою є одноразовим додатковим видом грошового забезпечення. Тому вона не враховується під час обчислення пенсії та не підлягає внесенню до довідки про щомісячні додаткові види грошового забезпечення для розрахунку пенсії.

Пенсія з втрати годувальника

Сім'ї військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків, мають право на пенсію у разі втрати годувальника. Розмір виплат залежить від обставин загибелі військового та кількості утриманців.

Для оформлення пенсії у 2025 році необхідно надати:

свідоцтво про смерть годувальника;

документи, що підтверджують родинні зв'язки з померлим;

довідку про обставини загибелі військовослужбовця.

Цей вид пенсії залишається без змін у 2025 році.

У 2025 році військових пенсіонерів очікують важливі зміни. Зважаючи на них, військовим пенсіонерам варто уважно стежити за оновленнями законодавства та перевіряти свою відповідність новим вимогам.