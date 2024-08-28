Евро по 46 грн. Почему падает гривня и чего ждать дальше

Вечером 26 августа официальный курс евро от Нацбанка пересек новую "психологическую" границу – в 46 гривен.

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Это совпало с самым массированным обстрелом энергетической инфраструктуры Украины и возобновлением отключений света. До этого потребности в валюте для расчетов за импорт электроэнергии из Евросоюза назывались среди причин роста курса евро.

Однако на этот раз эксперты указали LIGA.net другие причины рекордов курсообразования.

Почему подорожало евро?

Причинами удорожания евро банкиры считают события, происходящие за пределами Украины – на мировых рынках.

"Рост курса евро сегодня происходит не из-за обстрелов. Курс евро к гривне растет в последние дни вслед за укреплением евро против доллара на мировом рынке. Такая динамика происходит из-за ожиданий снижения ключевой ставки в Америке в ближайшее время и негативных макроэкономических данных по рынку труда в США", – рассказал LIGA.net руководитель службы продаж казначейских продуктов банка "Авангард" Юрий Крохмаль.