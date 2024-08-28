Євро по 46 грн. Чому падає гривня і чого чекати далі

Ввечері 26 серпня офіційний курс євро від Нацбанку перетнув нову "психологічну" межу – у 46 гривень.

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Це збіглося з найбільшим обстрілом енергетичної інфраструктури України та поновленням відключень світла. До цього потреби у валюті для розрахунків за імпорт електроенергії з Євросоюзу називались серед причин зростання курсу євро.

Однак цього разу експерти вказали LIGA.net інші причини рекордів курсоутворення.

Чому подорожчало євро?

Причинами подорожчання євро банкіри вважають події, які відбуваються за межами України – на світових ринках.

"Зростання курсу євро сьогодні відбувається не через обстріли. Курс євро за гривню зростає останні дні вслід за укріпленням євро проти долара на світовому ринку. Така динаміка відбувається через очікування зниження ключової ставки в Америці найближчим часом та негативних макроекономічних даних по ринку праці в США", – розповів LIGA.net керівник служби продажу казначейських продуктів банку "Авангард" Юрій Крохмаль.