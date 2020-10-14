Какие менялись депозитные ставки в третьем квартале и чего ждать до конца года. Исследование и прогноз

Депозитные ставки в украинских банках продолжают снижаться. По результатам мониторинга 26 украинских банков*, в течение третьего квартала вклады в гривне подешевели на 1,41 – 2,12 п.п., валютные сбережения – на 0,04 – 0,42 п.п.



Несмотря на снижение ставок, депозитный портфель в целом по банковской системе вырос. Вкладчики больше предпочитают национальную валюту из-за более высокой доходности.

"Ключевым фактором снижения процентных ставок по гривневым депозитам остается учетная ставка НБУ", – говорит начальник управления продаж розничных продуктов Мегабанка Евгения Шайтанова.

В конце второго квартала ткущего года Нацбанк еще раз пересмотрел учетную ставку и зафиксировал ее на уровне 6%. Соответственно и банки продолжили снижать депозитные ставки.

"Гривневый портфель растет, валютный снижается. Приверженцы иностранной валюты для сбережений, принесут вклад и под 0,01% годовых. Не для получения дохода, а для сохранения. Банкам этот ресурс – малоинтересен", – уверяет руководитель департамента сбережений ПриватБанка Андрей Шульга.

Гривня

Лидером падения доходности стали гривневые вклады на срок от трех до шести месяцев. Они подешевели в среднем на 2,12 п.п. до 7,5% годовых.

Следующими потеряли в цене сбережения на период менее месяца – на 1,94 п.п. до 6,65% годовых.

Средняя ставка для депозитовв на срок от месяца до трех снизилась на 1,86 п.п. и составила 6,17% годовых.

Вклады на срок от 6 до 12 месяцев подешевели на 1,78 п.п. до 7,94% годовых.

Депозиты сроком свыше года упали 1,58 п.п., за них предлагают 7,98% годовых.

Бессрочные сбережения подешевели на 1,41 п.п. до 4,74% годовых.

Доллар

Для долларовых вкладов максимально упала средняя ставка на срок свыше полугода – на 0,42 п.п. до 1,16% годовых.

Вклады на срок свыше года снизились на 0,28 п.п. до 1,70% годовых; от трех месяцев до полугода – на ставках 0,27 п.п. до 0,83% годовых.

Стоимость вкладов на период от месяца до трех снизилась на 0,10 п.п. до 0,74% годовых.

Вклады на срок менее месяца подешевели на 0,12 п.п., их предлагают под 0,47% годовых.

Для бессрочных сбережений средняя ставка упала на 0,11 п.п. до 0,44% годовых.

Евро

Вклады в евро максимально подешевели на сроки от месяца до трех – на 0,24 п.п. до 0,47% годовых.

Доходность для вкладов на срок от полугода до года упала на 0,23 п.п. до 0,88% годовых; на срок свыше года – 0,13 п.п. до 1,04% годовых.

Сбережения на срок менее месяца потеряли 0,09 п.п., хи предлагают под 0,25% годовых.

Бессрочные сбережения подешевели на 0,04 п.п. до 0,20% годовых.

Стоимость вкладов на период от трех месяцев до полугода снизилась на 0,03 п.п. и составила 0,77% годовых.

Каким будет конец года

Банкиры сходятся во мнении, что ставки по гривневым депозитам продолжат снижаться. Причины те же: снижение учетной ставки НБУ, избыточная ликвидность банковской системы, которая продолжает расти в условиях низкого спроса на кредитные продукты.

Вкладчики по-прежнему будут предпочитать сбережения в национальной валюте из-за более высокой доходности, предполагает заместитель директора департамента розничного бизнеса Ощадбанка Марина Ревуцкая.

"Скорее всего динамика прироста гривневого депозитного портфеля останется на текущем уровне или даже немного замедлится, потому что четвертый квартал, традиционно, период трат, а не накоплений, – считает начальник управления пассивных продуктов розничного бизнеса ПУМБ, Анастасия Ранчева. – ­­По валютному депозитному портфелю мы прогнозируем рост до 2% за квартал. Украинцы увеличивают сбережения в валюте, чтобы обезопасить свои сбережения в случае девальвации гривни". Она допускает снижение ставок еще на 1п.п.

Ставки по депозитам в валюте и так очень низкие, в ближайшее время они останутся без изменений, прогнозируют в Ощадбанке и ПУМБе.

*В обзоре исследовались кредитные программы следующих банков: КредитАгриколь, Банк Восток, OTП Банк, Универсал Банк, Альфа Банк, Акордбанк, АП БАНК, БТА Банк, Индустриалбанк, Конкорд, Мисто Банк, МТБ, Мегабанк, Ощадбанк, Первый инвестиционный банк, Пивденный, Пиреус, Правэкс-Банк, ПриватБанк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Юнекс.

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