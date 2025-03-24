Главное о е-гривне: как работает электронная гривня и когда будет действовать в Украине
Что такое е-гривня
Национальный Банк Украины работает над пилотным проектом внедрения е-гривни. Детали рассказал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан в интервью Центру Экономической Стратегии.
Е-гривня – цифровая валюта, которая станет приложением к наличным и безналичным расчетам. В настоящее время НБУ изучает цифровые валюты центральных банков других стран.
Как работает цифровая гривня и заменит ли она бумажные деньги
Планируется, что цифровые деньги станут дополнением к наличным и безналичным расчетам. Эмитентом е-гривни будет выступать Нацбанк. Цифровая валюта будет выполнять все функции денег и будет доступна всем.
По словам Алексея Шабана, речь не идет о том, что электронная гривня заменит бумажную, тем более во время военного положения. Цифровые деньги будут являться дополнительным средством платежей.
Где можно будет использовать е-гривню
По замыслу НБУ, использовать е-гривню можно будет везде:
для любых платежей;
для переводов между физическими лицами;
для получения заработной платы;
для социальных выплат.
Но цифровая валюта не отменяет других видов платежей: ни наличных, ни безналичных расчетов. Привычные способы расчетов для населения будут оставаться без изменений.
Когда в Украине начнет действовать электронная гривня
Точную дату введения пилотной е-гривни еще не установили. В настоящее время НБУ ищет провайдера, который сможет обеспечить технические условия проекта. Уже есть банки, засвидетельствовавшие желание участвовать, будут искать участников тестирования.
Законом уже закреплена е-гривня как форма национальной валюты. Решение об эмиссии Нацбанк еще не принял, но планируется испытание с участием бизнеса госучреждений и пользователей.
Целью испытаний является исследование удобства и целесообразности внедрения цифровых денег, смогут они полноценно выполнять функцию платежного средства.