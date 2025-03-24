Главное о е-гривне: как работает электронная гривня и когда будет действовать в Украине

Е-гривня / Фото: НБУ

Что такое е-гривня

Национальный Банк Украины работает над пилотным проектом внедрения е-гривни. Детали рассказал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан в интервью Центру Экономической Стратегии.

Е-гривня – цифровая валюта, которая станет приложением к наличным и безналичным расчетам. В настоящее время НБУ изучает цифровые валюты центральных банков других стран.

Как работает цифровая гривня и заменит ли она бумажные деньги

Планируется, что цифровые деньги станут дополнением к наличным и безналичным расчетам. Эмитентом е-гривни будет выступать Нацбанк. Цифровая валюта будет выполнять все функции денег и будет доступна всем.

По словам Алексея Шабана, речь не идет о том, что электронная гривня заменит бумажную, тем более во время военного положения. Цифровые деньги будут являться дополнительным средством платежей.

Где можно будет использовать е-гривню

По замыслу НБУ, использовать е-гривню можно будет везде:

для любых платежей;

для переводов между физическими лицами;

для получения заработной платы;

для социальных выплат.

Но цифровая валюта не отменяет других видов платежей: ни наличных, ни безналичных расчетов. Привычные способы расчетов для населения будут оставаться без изменений.

Когда в Украине начнет действовать электронная гривня

Точную дату введения пилотной е-гривни еще не установили. В настоящее время НБУ ищет провайдера, который сможет обеспечить технические условия проекта. Уже есть банки, засвидетельствовавшие желание участвовать, будут искать участников тестирования.

Законом уже закреплена е-гривня как форма национальной валюты. Решение об эмиссии Нацбанк еще не принял, но планируется испытание с участием бизнеса госучреждений и пользователей.

Целью испытаний является исследование удобства и целесообразности внедрения цифровых денег, смогут они полноценно выполнять функцию платежного средства.