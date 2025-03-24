Головне про е-гривню: як працює електронна гривня і коли почне діяти в Україні

Е-гривня / Фото: НБУ

Що таке е-гривня

Національний Банк України працює над пілотним проєктом впровадження е-гривні. Деталі розповів заступник Голови НБУ Олексій Шабан в інтерв’ю Центру Економічної Стратегії.

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Е-гривня – цифрова валюта, що стане додатком до готівкових та безготівкових розрахунків. Наразі НБУ вивчає цифрові валюти центральних банків інших країн.

Як працює цифрова гривня і чи замінить вона паперові гроші

Цифрові гроші, за задумом, стануть доповненням до готівкових та безготівкових розрахунків. Емітентом е-гривні виступатиме Нацбанк. Цифрова валюта виконуватиме усі функції грошей й буде доступна абсолютно для всіх.

За словами Олексія Шабана, не йдеться про те, що електронна гривня замінить паперову, тим більше під час воєнного стану. Цифрові гроші будуть додатковим засобом платежів.

Де можна буде використати е-гривню

За задумом НБУ, використовувати е-гривню можна буде скрізь:

для будь-яких платежів;

для переказів між фізичними особами;

для отримання заробітної плати;

для соціальних виплат.

Але цифрова валюта не скасовує інші види платежів: ані готівкові, ані безготівкові розрахунки. Звичні способи розрахунків для населення залишатимуться без змін.

Коли в Україні почне діяти електронна гривня

Точної дати запровадження пілотної е-гривні ще не встановили. Наразі НБУ шукає провайдера, що зможе забезпечити технічні умови проєкту. Вже є банки, що засвідчили бажання брати участь, надалі шукатимуть учасників тестування.

Законом вже закріплено е-гривню як форму національної валюти. Рішення про емісію Нацбанк ще не ухвалив, але планується випробування за участі бізнесу держустанов та користувачів.

Метою випробувань є дослідження зручності та доцільності запровадження цифрових грошей, чи зможуть вони повноцінно виконувати функцію платіжного засобу.