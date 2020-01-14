IBAN - инструкция по использованию, или Платежи по-новому

Майже 400 000 банківських та податкових платежів не дійшли до своїх адресатів. А все тому, що в Україні запрацював IBAN - International Bank Account Number (міжнародний номер банківського рахунку). З 13 січня вся Україна перейшла на цю систему (деякі держоргани почали переходити раніше, що й призвело до плутанини на початку січня).
Що таке IBAN, як працює, як перевірити, що з вашими рахунками-реквізитами все гаразд, як без проблем отримати або відправити гроші й що робити, якщо гроші пішли не туди.
З 5 серпня 2019 року банки в Україні почали відкривати клієнтам міжнародні номера банківського рахунку (IBAN) замість двох звичних реквізитів (МФО та номер рахунку). За цим номером можна ідентифікувати відразу платника, одержувача коштів та обслуговуючий банк. IBAN в Україні складається з 29 символів (літери та цифри). Перші 10 знаків – це код країни (літери UA), контрольне число та код банку. Наступні шість цифр – код МФО банку. Останні 19 знаків (чотири з яких нулі) – це індивідуальний номер рахунку банківського клієнта.
Система була запроваджена в країнах Європейського Союзу, однак на сьогодні її використовують вже більш ніж у 60 країнах світу. Остаточний перехід на новий стандарт відбувся 12 січня 2020 року. Тепер використання IBAN є обов'язковим під час здійснення переказів грошових коштів у національній та іноземній валюті для всіх клієнтів українських банків. Змінені номери всіх банківських рахунків – як громадян, так і компаній.
Як відзначають в НБУ, перехід на новий стандарт призведе, зокрема, до того, що кількість обов'язкових реквізитів для платіжних документів скоротиться. Спрощується процедура верифікації рахунків, їх розпізнавання і захист. «Запровадження міжнародних стандартів можна вважати позитивною зміною, оскільки це спрощує ідентифікацію банківських рахунків та здійснення розрахунків між ними. Значно прискорюється переказ коштів. Банкам простіше ідентифікувати платника, одержувача і банк через який відбувається розрахунок», - пояснює Олександра Лещенко, керуючий партнер АО «Лещенко, Дорошенко і партнери», к.ю.н. Нова система також зменшить вартість міжбанківських платежів між країнами ЄС. Гранична сума міжнародного переказу через IBAN складає 50 000 євро.
Ні, всі платіжні картки, емітовані банками до рахунків клієнтів, залишаються працюючими. Вони є платіжним засобом, який дає можливість клієнту через платіжний пристрій ініціювати переказ коштів з банківського рахунка. Зміна реквізитів фізичних осіб на новий формат проводиться банками автоматично, для цього не потрібно йти у відділення. Банк самостійно сформує новий номер рахунку й відкриє його клієнту (про що клієнта мали повідомити заздалегідь). Також банк самостійно повідомить ДФСУ про закриття попередніх рахунків. Клієнтам усіх банків країни необхідно було до 12 січня 2020 року самостійно внести зміни в реквізитах, зазначених у документації з усіма своїми контрагентами чи партнерами.
Оскільки усі регулярні платежі і шаблони на довільні реквізити без IBAN будуть неактивними, потрібно правильно заповнювати реквізити. Щоб уникнути плутанини, наприклад, з платежем за кредитами, краще перш ніж перерахувати гроші, звернутись у банк і з'ясувати, що змінилося. Деякі банки (Ощадбанк, ПриватБанк та ін.), пропонують скористатися калькулятором рахунку у форматі IBAN. Це спеціальне програмне забезпечення, розроблене для конвертації внутрішніх кодів банку та номеру рахунку в міжнародний номер банківського рахунку.
Типова форма для створення нового платежу за стандартом IBAN виглядає приблизно так (за зразком Ощадбанку):
- Оберіть пункт «Платежі» в головному меню;
- Натисніть «Платежі на довільні реквізити;
- Оберіть «На IBAN з карткового рахунку» або «На IBAN з поточного рахунку»;
- Натисніть зірочку у правому верхньому куті та оберіть «Створити шаблон» або «Створити періодичний платіж»;
- Заповніть усі поля.
Якщо реквізити для сплати податків у електронному кабінеті податкової так і не обновились, їх можна перевірити відразу у декількох місцях:
- На сайті Державної податкової служби України;
- На сайті Казначейства та на вебсторінках головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві.
- Також реквізити зазначених рахунків можна отримати у відповідних органах, що контролюють справляння надходжень бюджету;
- Реквізити депозитних рахунків митних органів - отримують у відповідних органах Державної митної служби України;
- Перевірити реквізити можна й на сайті Taxer.
- Якщо оплата була здійснена з власного рахунку на недійсний – платіж автоматично повернеться і гроші будуть знову зараховані на ваш рахунок;
- Якщо оплата проходила за реквізитами у касі банківської установи – потрібно звернутись до банку, щоб він повернув гроші;
- Якщо гроші були відправлені не на той рахунок, що потрібно (наприклад, переплутали рахунки для ЄСВ та єдиного податку), але він дійсний, то у цьому випадку гроші будуть зараховані саме на нього.
Отже, важливо після нового платежу перевірити у власному кабінеті або за допомогою онлайн-додатку чи був зарахований платіж. Інакше за несплату чи невчасну сплату можна отримати штраф.