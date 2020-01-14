IBAN - инструкция по использованию, или Платежи по-новому

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Що таке IBAN?

З 5 серпня 2019 року банки в Україні почали відкривати клієнтам міжнародні номера банківського рахунку (IBAN) замість двох звичних реквізитів (МФО та номер рахунку). За цим номером можна ідентифікувати відразу платника, одержувача коштів та обслуговуючий банк. IBAN в Україні складається з 29 символів (літери та цифри). Перші 10 знаків – це код країни (літери UA), контрольне число та код банку. Наступні шість цифр – код МФО банку. Останні 19 знаків (чотири з яких нулі) – це індивідуальний номер рахунку банківського клієнта.

Система була запроваджена в країнах Європейського Союзу, однак на сьогодні її використовують вже більш ніж у 60 країнах світу. Остаточний перехід на новий стандарт відбувся 12 січня 2020 року. Тепер використання IBAN є обов'язковим під час здійснення переказів грошових коштів у національній та іноземній валюті для всіх клієнтів українських банків. Змінені номери всіх банківських рахунків – як громадян, так і компаній.

Як відзначають в НБУ, перехід на новий стандарт призведе, зокрема, до того, що кількість обов'язкових реквізитів для платіжних документів скоротиться. Спрощується процедура верифікації рахунків, їх розпізнавання і захист. «Запровадження міжнародних стандартів можна вважати позитивною зміною, оскільки це спрощує ідентифікацію банківських рахунків та здійснення розрахунків між ними. Значно прискорюється переказ коштів. Банкам простіше ідентифікувати платника, одержувача і банк через який відбувається розрахунок», - пояснює Олександра Лещенко, керуючий партнер АО «Лещенко, Дорошенко і партнери», к.ю.н. Нова система також зменшить вартість міжбанківських платежів між країнами ЄС. Гранична сума міжнародного переказу через IBAN складає 50 000 євро.