IBAN уже в Украине. Что это и как работает

С 5 августа в Украине стартует внедрение международного номера банковского счета IBAN в соответствии с требованиями стандарта ISO 13616.

Национальный банк Украины напоминает банкам и их клиентам об особенностях этого процесса.

IBAN - международный номер банковского счета (англ. International Bank Account Number). Введение кода IBAN было изначально предназначено для стандартизации межбанковских расчетов в ЕС, но сейчас он применяется и в других странах мира. IBAN позволяет ускорить и удешевить межбанковские платежи. Также идет процесс интеграции в систему расчетов с использованием кода IBAN американской системы межбанковских расчетов. Официально сопровождает этот стандарт ISO компания SWIFT.

Сроки и даты

С 5 августа новые счета клиентам банки будут открывать в соответствии с требованиями стандарта IBAN. В то же время существующие номера счетов банки будут менять с сохранением действующего номера аналитического учета.

С 1 ноября 2019 года применение IBAN станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов средств как в национальной, так и в иностранных валютах, в частности при трансграничных переводах. Все переводы с 1 ноября будут осуществляться только с использованием IBAN.

Все платежные карточки, эмитированные банками к счету клиента, остаются в силе, они являются платежным инструментом, который предоставляет клиенту возможность с помощью платежного устройства, в частности инициировать перевод средств с банковского счета.

Структура IBAN

Банки Украины будут открывать своим клиентам новые счета только по стандарту IBAN. Счета будут состоять из 29 буквенно-цифровых символов, изложенных в такой последовательности:

- код Украины - UA-2 буквы;

- контрольный разряд - 2 цифры;

- код банка - 6 цифр;

- счет - длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября 2019 - от 5 до 14 символов, с 1 ноября 2019 - от 5 до 19 символов).

Заполнение реквизитов

В период с 5 августа по 31 октября 2019 года клиенты банков в документах на перевод средств могут заполнять реквизиты "Код банка" и "Счет" в любых вариациях.

В документах на перевод средств в реквизитах плательщика/получателя клиент может заполнять как пару реквизитов (номер счета плательщика/получателя и код банка плательщика/получателя), так и номер счета плательщика/получателя по стандарту IBAN.

В случае заполнения номера счета плательщика/получателя по стандарту IBAN, в реквизите "Код банка плательщика/получателя" указывается ноль.

Банк плательщика обязательно должен принять к исполнению документ на перевод средств с реквизитами, вариации заполнения которых избрал плательщик.

Банк получателя средств обязан зачислить средства на счет получателя: за парой реквизитов ("Код банка" и "Счет", если счету не присвоен стандарт IBAN или плательщику неизвестен счет получателя по стандарту IBAN) или по стандарту IBAN.

Выбранная плательщиком вариация заполнения реквизитов не может быть основанием для возврата документа на перевод средств без выполнения либо не зачисления средств на счет клиента.

Система электронных платежей НБУ в период с 5 августа по 31 октября 2019 года обеспечит проведение межбанковского перевода средств независимо от вариации заполнения реквизитов.

Преимущества IBAN

Введение IBAN позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским, а также будет способствовать дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей НБУ.

В целом использование стандарта IBAN благодаря сокращению реквизитов должно сделать более удобным оформление расчетных документов. Благодаря этому клиенты банков смогут: удобно и просто идентифицировать плательщика и получателя средств, а также банк; избежать ошибок в реквизитах счетов благодаря сокращению реквизитов в расчетных документах; быстрее осуществлять переводы и получать средства.

Среди других преимуществ для клиентов банков НБУ планирует введение стандарта для осуществления платежей с использованием QR-кодов для участников платежного рынка. Использование QR-кодов, которые будут содержать информацию о IBAN, будет призван упростить оплату счетов и обмен платежной информацией.