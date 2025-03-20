Какие льготы имеет жена участника боевых действий и как их получить

Жены участников боевых действий (УБД) в Украине имеют право на ряд льгот и социальных гарантий, предусмотренных законодательством

Какие льготы получают вдовы участников боевых действий / фото: depositphotos

Имеет ли право на льготы жена участника боевых действий

Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" описывает, что члены семей участников боевых действий, в том числе супруги, имеют право на определенные льготы. Это включает в себя скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, медицинское обслуживание и другие социальные гарантии.

Льготы жене УБД: список

Жены участников боевых действий могут рассчитывать на следующие льготы.

Оздоровление и медицинское обслуживание. Жены УБД имеют право на бесплатное получение лекарства по рецептам врачей, первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и первоочередную госпитализацию. Также предусмотрено право на бесплатное обеспечение санаторно-курортного лечения или получение компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения. Жилищно-коммунальные льготы. Жены УБД имеют право на 75% скидку на оплату жилья, газа, электроэнергии и других коммунальных услуг. Для лиц с инвалидностью предусмотрена скидка в 100%. При использовании печного отопления предоставляется 75% скидка на стоимость твердого топлива. Прочие льготы. Жены УБД имеют преимущественное право оставаться на работе при сокращении численности или штата работников. Кроме того, предусмотрено первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Какие льготы у жены участника боевых действий / фото: depositphotos

Как оформить льготы супруге участника боевых действий

Чтобы оформить льготы, супруге УБД необходимо собрать документы:

документ о военной службе мужа (УБД);

свидетельство о браке;

паспорт, идентификационный код.

Эти документы вместе с заявлением на внесение в Реестр льготников (ЕГАРП) и заявлением на получение льгот следует подать в территориальный центр комплектования по месту жительства.

Также документы можно подать в любой сервисный центр ПФУ или направить через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда.