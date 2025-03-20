Какие льготы имеет жена участника боевых действий и как их получить
Какие льготы получают вдовы участников боевых действий / фото: depositphotos

Имеет ли право на льготы жена участника боевых действий

Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" описывает, что члены семей участников боевых действий, в том числе супруги, имеют право на определенные льготы. Это включает в себя скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, медицинское обслуживание и другие социальные гарантии.

Льготы жене УБД: список

Жены участников боевых действий могут рассчитывать на следующие льготы.

  1. Оздоровление и медицинское обслуживание. Жены УБД имеют право на бесплатное получение лекарства по рецептам врачей, первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и первоочередную госпитализацию. Также предусмотрено право на бесплатное обеспечение санаторно-курортного лечения или получение компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения.

  2. Жилищно-коммунальные льготы. Жены УБД имеют право на 75% скидку на оплату жилья, газа, электроэнергии и других коммунальных услуг. Для лиц с инвалидностью предусмотрена скидка в 100%. При использовании печного отопления предоставляется 75% скидка на стоимость твердого топлива.

  3. Прочие льготы. Жены УБД имеют преимущественное право оставаться на работе при сокращении численности или штата работников. Кроме того, предусмотрено первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Какие льготы имеет жена участника боевых действий и как их получить
Какие льготы у жены участника боевых действий / фото: depositphotos

Как оформить льготы супруге участника боевых действий

Чтобы оформить льготы, супруге УБД необходимо собрать документы:

  • документ о военной службе мужа (УБД);
  • свидетельство о браке;
  • паспорт, идентификационный код.

Эти документы вместе с заявлением на внесение в Реестр льготников (ЕГАРП) и заявлением на получение льгот следует подать в территориальный центр комплектования по месту жительства.

Также документы можно подать в любой сервисный центр ПФУ или направить через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

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