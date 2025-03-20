Які пільги має дружина учасника бойових дій та як їх отримати

Дружини учасників бойових дій (УБД) в Україні мають право на низку пільг та соціальних гарантій, передбачених законодавством

Які пільги мають вдови учасників бойових дій / фото: depositphotos

Чи має право на пільги дружина учасника бойових дій

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" визначає, що члени сімей учасників бойових дій, зокрема дружини, мають право на певні пільги. Це передбачає знижки на оплату житлово-комунальних послуг, медичне обслуговування та інші соціальні гарантії.

Пільги дружині УБД: перелік

Дружини учасників бойових дій можуть розраховувати на такі пільги.

Оздоровлення та медичні послуги. Дружини УБД мають право на безплатне отримання ліків за рецептами лікарів, першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах та першочергову госпіталізацію. Також передбачено право на безплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або отримання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Житлово-комунальні пільги. Дружини УБД мають право на 75% знижку на оплату житла, газу, електроенергії та інших комунальних послуг. Для осіб з інвалідністю передбачена знижка 100%. У разі використання пічного опалення, надається 75% знижка на вартість твердого палива. Інші пільги. Дружини УБД мають переважне право залишатися на роботі у разі скорочення чисельності або штату працівників. Крім того, передбачено першочергове забезпечення житловою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов.

Які пільги має дружина учасника бойових дій / фото: depositphotos

Як оформити пільги дружині учасника бойових дій

Щоб оформити пільги, дружині УБД необхідно зібрати такі документи:

документ про військову службу чоловіка (УБД);

свідоцтво про шлюб;

паспорт, ідентифікаційний код.

Ці документи разом із заявою на внесення до Реєстру пільговиків (ЄДАРП) та заявою на отримання пільг треба подати до територіального центру комплектування за місцем свого проживання.

Також документи можна подати у будь-який сервісний центр ПФУ або надіслати через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду.