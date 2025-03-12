Льготы участнику боевых действий на коммуналку: как получить скидку 75% в 2025 году

Льготы на коммуналку для участников боевых действий – кто может получить и как это сделать

Льготы УБД на коммунальные услуги / Фото: Pexels

Кто может получить льготы УБД на коммунальные услуги в 2025 году

В соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" участники боевых действий имеют право на льготы от государства. Скидки можно получить на квартплату, коммунальные услуги и топливо, если в домах, где проживают УБД, нет централизованного отопления.

Льготы на коммуналку составляют 75% и распространяются на оплату счетов за использование газа, электроэнергии. Согласно закону, льготы УБД на коммунальные услуги также предоставляются членам семьи умерших или погибших защитников и защитниц.

Как оформить льготы на коммунальные услуги УБД офлайн и онлайн

Для оформления льгот, прежде всего, следует оформить статус участника боевых действий. Далее следует подать в Пенсионный фонд Украины заявление с копиями документов:

паспорта;

идентификационного кода;

удостоверение участника боевых действий.

Также нужно предоставить:

реквизиты банковского счета для зачисления денежных средств;

номера лицевых счетов за оплату жилищно-коммунальных услуг;

название организации, оказывающей жилищно-коммунальные услуги.

Представить документы можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины. А также онлайн в личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ и в мобильном приложении.

Заявление на получение льгот / Скриншот с сайта Пенсионного фонда

В Пенсионный фонд вместе с документами подаются два заявления:

о внесении сведений в Единый государственный реестр лиц, имеющих право на льготы;

о предоставлении льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Получить льготу можно только после внесения информации об УБД в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы.

Порядок начисления компенсации за коммунальные услуги для УБД

Льгота на коммунальные услуги УБД предоставляется в денежной форме на указанный счет. Пользователь должен оплатить коммуналку в полном объеме и получит возмещение на свой счет.

Участникам боевых действий назначаются жилищно-коммунальные льготы бессрочно.

Пенсионный фонд может по умолчанию открыть счет в Ощадбанке, или выплата осуществляется через Укрпошту. Получатель льгот должен подписать договор банковского счета.

Если получатель льготы желает самостоятельно открыть счет или получать деньги на уже существующий счет, он должен предоставить соответствующую информацию в ПФ.

Список причин, по которым можно потерять льготы УБД

Льготы УБД на коммунальные услуги не нужно переоформлять. Они продолжаются автоматически, кроме случаев, когда произошли изменения в данных получателя льгот.

Если своевременно не обновить данные, может быть прекращено поступление компенсации. Потерять льготы УБД на коммуналку могут те, кому:

выдан новый паспорт;

выдано новое удостоверение участника боевых действий.

Обратиться в ПФ следует и в случае:

изменение адреса проживания УБД;

изменения состава семьи УБД;

изменения категории получателя льгот;

изменения списка услуг, на которые можно оформить льготы.

Новые данные должны быть обязательно внесены в Единый государственный реестр лиц, имеющих право на льготы. При их отсутствии может быть прекращено поступление компенсации. Подать новые данные следует в 30-дневный срок после изменений.

Следует помнить, что можно лишиться льгот на коммуналку при наличии задолженности по оплате коммунальных услуг.

С 1 января 2025 года изменен порядок начисления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Но внесенные изменения не распространяются на участников боевых действий и их семей.

Внесенные изменения касаются постановления Кабинета Министров Украины от 04 июня 2015 г. №389 "Об утверждении Порядка предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи". Теперь льготы на коммуналку будут предоставляться, учитывая совокупный доход в семье, который должен составлять не более 4240 грн на одного человека в семье.

В случае если компенсация не поступает на счет, следует обратиться в Пенсионный фонд за объяснением. Следует требовать письменный ответ с объяснением причин, почему именно не обеспечиваются льготы. Зачастую бывает, что были предоставлены не все документы, необходимые для оформления.

Также можно обратиться на горячую линию бесплатной юридической помощи от государства и обжаловать отказ в предоставлении льгот для участников боевых действий.