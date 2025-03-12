Пільги учаснику бойових дій на комунальні послуги: як отримати знижку 75% у 2025 році

Пільги на комуналку для учасників бойових дій – хто може отримати та як це зробити

Пільги УБД на комунальні послуги / Фото: Pexels

Хто може отримати пільги УБД на комунальні послуги у 2025 році

Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" учасники бойових дій мають право на пільги від держави. Знижки можна отримати на квартплату, комунальні послуги й паливо, якщо у будинках, де проживають УБД, немає централізованого опалення.

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Пільги на комуналку складають 75% і поширюються на оплату рахунків за користування газом, електроенергією. Згідно із законом пільги УБД на комунальні послуги також надаються членам родини померлих або загиблих захисників і захисниць.

Як оформити пільги на комунальні послуги УБД офлайн та онлайн

Для оформлення пільг перш за все слід мати статус учасника бойових дій. Далі потрібно подати до Пенсійного фонду України заяву з копіями документів:

паспорта;

ідентифікаційного коду;

посвідчення учасника бойових дій.

Також потрібно надати:

реквізити банківського рахунку для зарахування коштів;

номери особових рахунків за сплату житлово-комунальних послуг;

назву організації, яка надає житлово-комунальні послуги.

Подати документи можна особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України. А також онлайн в особистому кабінеті на порталі електронних послуг ПФУ та в мобільному застосунку.

Заява на отримання пільг / Скриншот з сайту Пенсійного фонду

До Пенсійного фонду разом із документами подаються дві заяви:

про внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги;

про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Отримати пільгу можливо лише після внесення інформації про УБД до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Порядок нарахування компенсації за комунальні послуги для УБД

Пільга на комунальні послуги для УБД надається у грошовій формі на вказаний рахунок. Користувач має сплатити комуналку в повному обсязі й отримає відшкодування на власний рахунок.

Учасникам бойових дій призначають житлово-комунальні пільги безстроково.

Пенсійний фонд може за замовчуванням відкрити рахунок в Ощадбанку, або ж виплата здійснюється через Укрпошту. Отримувач пільг має підписати договір банківського рахунку.

Якщо отримувач пільги бажає самостійно відкрити рахунок або отримувати гроші на рахунок, що вже існує, він має подати відповідну інформацію до ПФ.

Перелік причин, через які можна втратити пільги УБД

Пільги УБД на комунальні послуги не потрібно переоформлювати. Вони продовжуються автоматично, крім випадків, коли відбулися зміни в даних отримувача пільг.

Якщо вчасно не оновити дані, може бути припинено надходження компенсації. Втратити пільги УБД на комуналку можуть ті, кому:

видано новий паспорт;

видано нове посвідчення учасника бойових дій.

Звернутися до ПФ слід і у випадку:

зміни адреси проживання УБД;

зміни складу родини УБД;

зміни категорії отримувача пільг;

зміни переліку послуг, на які можна оформити пільги.

Нові дані мають бути обов’язково внесені у Єдиний державного реєстру осіб, які мають право на пільги. За їх відсутності може бути припинене надходження компенсації. Подати нові дані слід у 30-денний термін, після змін.

Слід пам’ятати, що можна втратити пільги на комуналку за наявності заборгованості з оплати комунальних послуг.

З 1 січня 2025 року змінено порядок нарахування пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Але внесені зміни не поширюються на учасників бойових дій та їх сімей.

Внесені зміни стосуються постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 р. № 389 "Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї". Тепер пільги на комуналку надаватимуться, враховуючи сукупний дохід родини, що має становити не більше 4240 грн на одні особу в сім’ї.

У випадку, якщо компенсація не надходить на рахунок, варто звернутися до Пенсійного фонду за поясненням. Потрібно вимагати письмову відповідь із поясненням причин, чому саме не забезпечуються пільги. Часто буває, що були надані не всі документи, необхідні для оформлення.

Також можна звернутися на гарячу лінію безоплатної правничої допомоги від держави й оскаржити відмову у наданні пільг для учасників бойових дій.