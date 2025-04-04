Новые правила оплаты больничных с 4 апреля 2025 года: что изменится
Как насчитываются больничные с 4 апреля
В Украине с 4 апреля будут действовать новые правила начисления больничных. Напомним, 18 декабря 2024 года Верховная Рада приняла Закон Украины № 4158-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по общеобязательному государственному социальному страхованию".
Как отмечают в Пенсионном фонде Украины, новые нормы предполагают, что оплату больничных работники смогут получить не только по основному месту работы, но и по совместительству. Оплата больничных предусмотрена в следующих случаях:
помощь по временной нетрудоспособности;
помощь по уходу за больным ребенком;
пособие по беременности и родам.
Также помощь будут выплачивать в случаях, когда лицо одновременно работает на условиях трудового договора и ведет предпринимательскую деятельность.
Каков размер оплаты больничных
Размер больничных рассчитывается из среднедневного дохода. Процентная ставка, применяемая при начислении больничных, зависит от трудового стажа работника:
до 3 лет стажа – ставка 50%;
от 3 до 5 лет – ставка 60%;
от 5 до 8 лет – ставка 70%;
свыше 8 лет – ставка 100%.
Как выплачиваются больничные
В случае временной нетрудоспособности первые 5 дней больничных оплачивает работодатель за свой счет. Следующие дни оплачивает Пенсионный фонд Украины.
Отдельные положения регулируют выплату больничных в случае несчастного случая на предприятии, а также профессионального заболевания:
работодатель, где произошел несчастный случай, оплачивает первые 17 дней больничных за свой счет в размере 100% заработной платы;
другой работодатель, где произошел несчастный случай, оплачивает первые 5 дней больничных за свой счет в размере 100 % заработной платы;
другие дни оплачивает Пенсионный фонд Украины по ставке, учитывающей заработную плату на основном месте работы и по совместительству.
Закон не ограничивает работников одним или двумя местами трудоустройства – мест работы по совместительству может быть больше. Новые нормы распространяются на всех работодателей, на которых работает лицо, в том числе в случае предпринимательской деятельности.